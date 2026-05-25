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香格里拉對話本週將登場 伊朗戰爭、台海局勢成焦點

中央社／ 新加坡25日綜合外電報導

亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）將於29日至31日在新加坡登場，美伊戰爭、台海局勢，以及美國對亞洲承諾面臨的壓力，預料將成為這個國防論壇上的主要議題。

路透社報導，越南國家主席蘇林（To Lam）將於29日晚間發表主題演說，但外界目光焦點將落在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）身上。

美國總統川普昨天表示，他已指示談判代表不要急於與伊朗達成任何協議。華府試圖淡化外界對這場歷時3個月的衝突能立即取得突破的希望。

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）上寫道，美國在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）對伊朗船隻的封鎖將「保持全面有效，直到達成、認證並簽署協議為止」。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗實際上封鎖了荷莫茲海峽。美伊戰爭前，全球約1/5石油與天然氣運輸航經這條戰略要道。

亞洲盟友預計將密切關注赫格塞斯，希望從中一窺川普政府是否因身陷中東衝突、捲入與歐洲的糾紛，包括減少美軍在德駐軍人數而分身乏術，忽略了亞太地區的任何跡象。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎指出，對於美國政策的不確定性和波動性，及其對穩定造成的後果，外界可能會持續感到些許焦慮。

他還說：「對亞洲而言，最迫切的問題是美以伊衝突，以及其對能源供應的影響。」

中國國防部長去年未出席，今年是否出席備受關注。由於缺席而把舞台讓給了華府，北京後來指責赫格塞斯「詆毀」中國。

赫格塞斯這次參加香格里拉對話的時間點，就在中國國家主席習近平與川普本月稍早在北京舉行峰會之後，以及台灣議題緊張升溫之際。

智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「川習會後，我懷疑他會在中國議題上謹慎行事。」

她還說，赫格塞斯可能會進一步施壓盟友和夥伴提高國防支出。

分析家預期，在這場亞太主要國防論壇中，各方將就中小型國家如何應對美中對抗進行交流，並聚焦於南海和馬六甲海峽的海上衝突熱點，以及國防支出等議題。

伊朗 伊朗戰爭 香格里拉

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