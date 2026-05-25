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菲律賓興建中大樓倒塌事故增至3死 仍有17人失蹤
菲律賓官員今天表示，首都馬尼拉以北安格利斯市1棟興建中的大樓倒塌，2人被搜救人員從瓦礫堆中救出後喪生，使死亡人數增至3人，另有17人失蹤，目前搜救行動仍進行中。
路透社報導，菲律賓地區消防局新聞官薩吉莉（Maria Leah Sajili）接受電話訪問時說，2名受困者中有1人被救出時仍有脈搏，但隨後不幸身亡，另1位則是在受困時心臟驟停。
還有1名死者為65歲馬來西亞籍男子，他的遺體昨天在受倒塌建築物波及的鄰近飯店大樓內被找到。
薩吉莉指出，救難人員正努力從瓦礫堆中取出另1具遺體，只有在遺體被找出後，才能納入官方罹難者統計。
她補充說，經熱顯像儀掃描後，瓦礫堆下仍偵測到呼吸與心跳等生命跡象，因此可能還有更多受困者。
她說，目前失蹤人數為17人，多數為事發當時名列值班表上的建築工人。
官員表示，當局已著手調查安格利斯市（Angeles）這棟多層樓建築倒塌的原因。
相關當局指出，規劃紀錄顯示，這棟倒塌建築原核准為9層樓高的公寓式酒店，但當時正在加蓋的第10層樓上興建1座游泳池。
安格利斯市長拉薩廷（Carmelo Lazatin）對記者表示，有關當局正試圖聯繫大樓的業主，以釐清情況包括了解現場工人的實際人數。
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