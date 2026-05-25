中日部長在APEC短暫交談 日本政府：溝通很重要

日本與中國這半年多來關係惡化之際，雙方部長級官員上週首度實質接觸。日本政府今天強調，雙方就是因為有擔憂與課題等，交換意見才相當重要，對於持續對話保持開放立場。

日本經濟產業大臣赤澤亮正本月22日在亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議的歡迎晚宴上，與中國商務部長王文濤短暫交談。這是自去年11月日相高市早苗有關「台灣有事」答詢後，雙方部長級官員首度實質接觸。

日本放送協會（NHK）與「每日新聞」報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，今天在上午的記者會表達上述立場之外，也稱「將從國家利益的觀點，冷靜且妥善地因應」。

關於北京當局批評高市政府推動強化國防（日文為防衛力）是「新型軍國主義」，木原稔反駁「日本的專守防衛政策不變，是維持最小限度的防衛力。（中方的）主張不恰當」。

此外，日媒最近引述多名外交消息人士報導，習近平在川習會期間，譴責高市推動強化日本國防是「新軍國主義」復活，威脅正在增加，不過川普則反駁，「高市是出色的領袖」。

對此，木原回應，「沒有立場詳細評論第3國之間的交涉」，僅表示，川習會後，高市與川普通話過後透露，「對方為日本提供很大的協助。」