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俄600架無人機、90飛彈襲基輔 4年來最大攻勢之一

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

俄羅斯今天對烏克蘭首都基輔及其周遭地區發動了4年來規模數一數二的攻擊行動，除了出動出動600架無人機與90枚飛彈，也發射了「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈。

綜合路透社和衛報（The Guardian）報導，據烏國官員說法，這場持續數小時的夜間襲擊行動造成基輔（Kyiv）市內2人死亡、周邊地區另有2人罹難，另有近百人受傷。當局表示，數十棟住宅大樓及多所學校遭到破壞，其中許多位在基輔市中心。

俄國這波攻擊行動，同時造成烏克蘭內閣大樓及外交部輕微損壞。

此外，基輔市政單位指出，位於市中心的國家美術館和愛樂音樂廳都遭嚴重損毀，市中心多座歷史建築亦受波及。

公開資訊調查組織「資訊韌性中心」（Centre forInformation Resilience）研究員柯林斯（Rollo Collins）審查路透社攻擊畫面後表示，榛樹的彈頭似乎分裂成了36枚子炸彈。

烏方表示，俄羅斯在這波攻勢中，總共發射了600架無人機與90枚各型飛彈，其中有36枚為彈道飛彈。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄方也蓄意攻擊供水設施，意圖在夏季用水高峰來臨前破壞供水系統。

俄方發動這波攻擊之前，總統普丁（VladimirPutin）曾指控，基輔空襲擊中俄方控制的盧甘斯克州（Luhansk）一處學生宿舍，造成多人死亡，並下令軍方進行報復。

烏克蘭否認俄方指控，表示他們針對當地一支精銳無人機指揮部隊發動攻擊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責俄國動用榛樹飛彈，認為這顯示「俄羅斯侵略戰爭已陷入死胡同」；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則稱這種武器的動用是「魯莽的升級行為」。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）表示：「俄羅斯在戰場上陷入死胡同，便對市中心進行蓄意打擊恐嚇烏克蘭，這是令人髮指的恐怖行徑，目的就是讓盡可能多的平民喪命。」

她稱俄國動用榛樹飛彈是「政治恐嚇與魯莽的核邊緣政策」，並透露歐盟外長下週將討論「如何進一步強化對俄羅斯的國際壓力」。

基輔 無人機 烏克蘭

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