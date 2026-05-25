研究：聯合國維和任務陷困境 地緣緊張和資金短缺

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天警告，地緣政治緊張和資金危機正危及維和行動，特別是聯合國主導的任務。

法新社報導，和平研究所一項報告指出，截至2025年底，國際維和行動現役人員已不足7萬9000人，創下至少25年來最低。

SIPRI維和行動與衝突管理計畫主任范德林（Jair vander Lijn）聲明指出：「如果情勢繼續下去，在資金、政治與地緣等因素交相影響下，那麼國際多邊衝突管理的功能將急劇弱化，聯合國等機構可能幾近邊緣化。」

范德林說：「其結果很可能是世界衝突頻傳。一旦各國放棄長期既有規範，這些衝突對平民百姓的危害會更加嚴重。」

據統計，2025年總共有58項維和行動執行，這是2016年以來首度低於60項。

目前有近3/4維和人員部署在5個國家：中非共和國（Central African Republic）、南蘇丹（SouthSudan）、索馬利亞（Somalia）、剛果民主共和國（DRC）以及黎巴嫩（Lebanon）。

隨著大型捐助國家未能完全履行承諾，聯合國的維和行動正陷於資金危機。

根據SIPRI估計，2024至2025年度預算，其中56億美元的承諾金額，有20億美元尚未到位。

研究所指出：「在聯合國安全理事會中，常任理事國的強硬要求，以及否決權威脅，讓維和行動延長授權的決策變得更加複雜。」

SIPRI說明，儘管以色列和黎巴嫩之間屢次違反停火協議，但美國仍要求要解散聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。所幸安理會後來採取折衷方案，並投票同意將駐黎巴嫩臨時部隊的維和任務延長至2026年12月。

SIPRI研究人員克魯茲（Claudia Pfeifer Cruz）表示：「為維護有效的多邊衝突管理，各國不僅是表態支持維和任務而已，還須提供穩定可靠資金，以及建構足夠的政治空間。」