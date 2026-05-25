飢餓戰術成戰爭手段 糧食危機恐持續惡化

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球衝突將飢餓作為戰爭手段！人道救援報告指出，武裝勢力常透過封鎖城市、攻擊市場及毀壞農地與水資源等行為，故意剝奪平民的生存基本需求。如今，聯合國早已通過決議譴責以飢餓作為戰術，但數據顯示各國的政治執行力不足，導致相關暴力事件頻率持續攀升。

糧食系統攻擊事件

《衛報》報導，自2018年以來有超過兩萬起針對糧食系統的攻擊事件，其中衝突各方頻繁襲擊市場、農田及援助配送系統，導致加薩、蘇丹與葉門等受災地區的平民面臨極度飢荒，顯示糧食危機作為戰爭武器已嚴重惡化。

舉例而言，《非洲報告》指出，蘇丹內戰由於軍事派系間的衝突，造成超過兩千萬人面臨嚴重飢荒，而包圍城市與摧毀物資等策略更導致無辜民眾淪為人質。儘管國際救援組織試圖干預，但人道物資通道受阻及援助車隊遭襲，使得嚴重災區的生存條件急劇惡化。

聯合國曾通過決議譴責這類暴行，但數據顯示這類型的軍事行動不減反增，更造成上萬名平民在尋求救濟時傷亡，不僅剝奪人民的基本生存權，也對其長遠發展造成不可逆的損害。如今，國際社會缺乏落實規範的政治意志，使得糧食安全成為現代戰爭中慘痛的犧牲品。

教宗譴責飢餓戰術

教宗良十四世曾向聯合國糧農組織發出嚴正警告，譴責將飢餓作為戰爭手段的卑劣行徑。《天主教先驅報》報導，武裝組織常透過破壞水源及阻斷援助來控制平民，這種低成本的鬥爭方式導致了嚴重的人道主義危機，但各國卻將資源投向軍事擴張而非消除貧困，國際社會應由空洞口號轉向實質行動。

教宗強調，唯有建立和平與穩定的社會環境，才能確保全球糧食安全並維護人類生存的尊嚴，各方應透過對話與合作共同承擔守護下一代福祉的道德責任。

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