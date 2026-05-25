不堪獄警開槍酷刑施虐 委內瑞拉囚犯集體奪監獄抗爭

委內瑞拉數百名囚犯今天奪取巴利納斯市（Barinas）一座監獄的控制權，並控訴遭到獄方酷刑虐待，要求撤換監獄長。

據法新社記者現場直擊，這座監獄因囚犯焚燒床墊和床單而冒出陣陣濃煙，囚犯們聚集在監獄屋頂上高喊「停止酷刑！停止酷刑！」並懸掛寫有「SOS」和「他們在折磨我們」字樣的橫幅標語。

路透社報導，當地非政府組織「委內瑞拉監獄觀察站」（OVP）在社群平台X分享的影片中，一名囚犯胸口留有明顯槍傷，並說：「我們要公道，獄警和監獄長正朝我們開槍。」

在觀察站分享的多段影片中，囚犯集體要求撤換新上任的監獄長葛瑞羅（Elvis Macuare Guerrero），指控獄方沒收衣物、禁止親友探視，甚至被迫販毒，他們原本在進行和平抗議，監獄人員卻突然對他們開槍，造成多人受傷。

委內瑞拉監獄觀察站指出，這座監獄「1200名男性和100多名女性囚犯已展開抗爭」，並指控主管監獄事務的政府部門「完全無視這些囚犯，他們控訴遭到虐待已超過1週。囚犯們非但沒有得到傾聽，反遭獄方開槍並以催淚瓦斯鎮壓」，目前正在記錄相關事件，以通報人權監督機構。

委內瑞拉當局未立即回應置評請求。

目前這座監獄已遭大批持有防暴盾牌的武裝警力重重包圍，數十名家屬在附近焦急等待。

囚犯家屬阿羅約（Yelitza Arrollo）向法新社透露，自從5月8日後就再也沒收過兒子的消息，「他們正在受苦，因為獄方狠狠地毒打他們，施以酷刑、澆冷水、電擊、縱火等各種虐待，我們要求撤換監獄長。」

據家屬透露，已有多名囚犯在衝突中受傷。