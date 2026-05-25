俄羅斯宣稱無法攔截 極音速「榛樹」飛彈懶人包

俄羅斯今天凌晨在對烏克蘭大規模空襲中，3度動用可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）彈道飛彈。根據克里姆林宮說法，這種最先進的飛彈，現代防空系統「不可能」攔截。

法新社報導，烏克蘭軍方表示，這枚中程飛彈今天擊中比拉撤華（Bila Tserkva）一處未公開地點，比拉撤華是位於大基輔地區的一座城鎮。

「榛樹」飛彈其名取自俄語。俄羅斯在2024年首度用於攻擊烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）一座工廠。今年1月初，則用來打擊西部利維夫（Lviv）地區一處大型儲氣設施。今天則是第3次使用，3次攻擊均未攜帶核彈頭。

以下是「榛樹」飛彈目前已知訊息：

● 射程

俄羅斯表示，「榛樹」是一款中程飛彈，射程可達3000至5500公里。

掌管俄羅斯核武及洲際彈道飛彈計畫的戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）表示，「榛樹」能夠打擊「整個歐洲」目標。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）重要盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示，「榛樹」已部署在他的國家。白俄羅斯與北約東側接壤。

莫斯科宣布，「榛樹」飛彈已「進入戰備狀態」。

烏克蘭方面指出，這枚飛彈是從卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）靶場發射，此靶場位於俄羅斯南部城市伏爾加格勒（Volgograd）附近。

● 威力

普丁2024年表示，「榛樹」配備「數十枚導向彈頭」。他補充，飛彈本身不會造成大規模損害，因為「沒有核彈頭，也就代表使用後不會有核污染」。

軍事專家表示，「榛樹」可改裝成搭載核彈頭。

普丁表示，這種飛彈破壞性物質所達到的高溫，逼近太陽表面溫度。「因此，爆炸震央的一切都會化成碎片，分解成基本物質，將一切化為塵埃」。

他還補充，「榛樹」可打擊「即便是防護極嚴密、位於極深處的目標」。

在2024年「榛樹」首度打擊第聶伯羅的現場，法新社記者所見到的損害相當有限。一棟建築的屋頂被掀掉、樹木被燒焦。烏克蘭官員也僅報告程度有限的破壞，顯示飛彈可能配備的是模擬彈頭。

居民描述攻擊期間傳來「地獄般噪音」及閃亮的光爆。

● 速度

普丁宣稱，現代防空系統「不可能」攔截「榛樹」，它以10馬赫、即每秒2.5至3公里的速度襲擊。

專家表示，這枚飛彈能以極音速飛行，但無法像典型的極音速飛彈那樣，具有機動調整軌道的能力。

波蘭國際事務研究所（PISM）分析師皮奧卓斯基（Marcin Andrzej Piotrowski）2024年表示：「（榛樹）與其它中程及洲際彈道飛彈一樣，它的彈頭以極音速進入大氣層並抵達目標。」

皮奧卓斯基在「榛樹」首次攻擊後補充說，「但與其它極音速武器不同的是，『榛樹』彈頭並未在極音速飛行中機動調整軌道，若如此，反飛彈防禦系統的攔截運作會更加複雜」。

● 起源

普丁2024年表示，榛樹「並非老舊蘇聯系統的現代化改款」，而是一款「現代、最先進」裝備。

美國國防部將「榛樹」描述為一款「實驗性」飛彈，基於俄羅斯RS-26洲際彈道飛彈研製而成。

卡拉卡耶夫表示，這款「陸基中程系統」是依據普丁於2023年7月下達的命令研製完成。