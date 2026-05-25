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澳洲國防專家：防範中國威脅 坎培拉須增加國防預算

中央社／ 雪梨25日專電

澳洲新聞網站new.com.au昨天刊登國防專家帕克（Jennifer Parker）專訪報導；帕克指澳洲戰備薄弱，恐難以抵禦中國軍事威脅，故此澳洲政府必須提高國防預算以便充實戰備。

曾經於澳大利亞皇家海軍服役超過20年、現任西澳大學國防與安全客座教授帕克指出，澳洲戰備不足，已讓澳洲被視為中國針對的目標。

帕克提到，中國擁有超過370艘作戰艦艇，大約70至80艘潛艦；其中包括有核動力、配備核子武器，以及常規動力潛艦；此外，中國還有火箭飛彈部隊。

帕克表示，澳洲目前僅有10艘作戰艦艇；即使與盟友和夥伴合作，也還是不足以保護澳洲的海上航道。「我們（澳洲）的潛艦老舊；我們還有一些很少被討論的問題，例如我們探測水雷的能力，是非常有限的。」

帕克解釋，澳洲戰備不夠，難以抵擋中國軍事威脅；這是國防預算長期偏低的結果；「我們還有其他戰力不足的問題；例如，由於缺乏海底勘測能力，無法確定是否有人於海底布下偵測器；所有這些問題，是過去30年來投資不足與當前國防預算拮据壓力所造成的。」

帕克提到，過去冷戰時期澳洲國防預算開支約佔國內生產總值（GDP）的2.7%，上世紀50年代和今天的戰略形勢類似，當時澳洲國防開支佔GDP超過3%；但澳洲目前國防開支，卻僅佔2.1%而已。

帕克又提醒，中國海軍近期進行環球航行演習，其中在2025年年底於距離澳洲水域12公里處進行的實彈演習，還有今年4月印尼龍目島（Lombok）附近發現中國水底無人載具等，顯示北京正在伸手擴張。

帕克說：「除非是去南極看企鵝，否則不會特地繞到澳洲來的；換言之，中國海軍特遣部隊在澳洲附近的活動增加，不太可能是路過訪問某個港口或者順道演習而已。」她認為，中國的舉動既是要向澳洲展示實力，亦是要揭穿澳洲海上防衛的弱點；她相信，這是自1945年以來澳洲首次面臨如此嚴重的區域威脅。

帕克研判，中國海軍現時對澳洲構成的威脅，比二戰期間日本海軍來得更大。她解釋，中國可能會封鎖澳洲的海上航線和港口或隔離其主要貿易夥伴的港口，切斷關鍵物資的供應；而且，中國已經針對海底戰備投注大量資金，例如中國擁有探測和追蹤潛艦的海底感測器。

new.com.au報導提到軍事專家沙頓（H I Sutton）指出，今年4月在印尼被發現的中國水底無人載具，是可以長期漂浮於水面下80至300公尺處，並可針對4公里深的水域收集關鍵資訊，即時向人造衛星傳送資訊。

帕克強調，國際社會不應該對中國抱持幻想；她說：「在2000年後，開始有人提到中國和平崛起的言論，當時澳洲也確實一廂情願地相信這一點；了2012年，我們看到中國在南海島礁大興土木；2015年，這些島礁已經變成軍事基地，當中還部署了飛彈、雷達、深水港設施，還有轟炸機基地。」

帕克指出，這些事例足以打破中國所謂「和平崛起」的迷思；相反，澳洲必須對中國有所警愓。

澳洲 帕克

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