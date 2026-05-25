美伊核問題再度喬不攏 川普：不急著達成協議 維持封鎖伊朗港口

路透報導，美國總統川普25日表示，已指示代表不要急著與伊朗達成任何協議，且美國將持續在荷莫茲海峽維持對伊朗船舶的封鎖，直至雙方正式簽署協議，淡化外界對美伊朗戰爭取得突破的期待。美國國務卿魯比歐也稱，核談判涉及複雜技術問題，不可能在短短72小時內倉促完成，可能預告川普政府將與伊朗達成臨時協議，不會立即剝奪伊朗製造核武的能力。

川普在真實社群發文強調，「時間站在我們這邊」，美國對伊朗船舶的封鎖令將「持續全面有效，直到協議達成、獲得認證並簽署為止」。他還說：「雙方都必須花時間，把事情做對。」

伊朗政府沒有立即回應。但與伊朗革命衛隊有關聯的塔斯尼姆通訊社表示，美國仍在阻撓潛在協議的部分內容，包括德黑蘭要求釋放遭凍結資金。

紐約時報報導，魯比歐24日在新德里受訪表示，伊朗必須立即重新開放荷莫茲海峽，「接下來雙方將在商定框架下，針對濃縮鈾、高濃縮鈾，以及伊朗承諾永遠不擁有核武等展開嚴肅談判」。

紐時指，這顯示川普政府準備接受一項臨時協議，而這項協議不會立即剝奪伊朗製造核武的能力。

一名川普政府高層稱伊朗體系運作速度不夠快，美東時間24日不會簽署協議。

這名高層概述目前大致協商情況表示，伊朗已「原則上」同意開放荷莫茲海峽、處置高濃縮鈾，以換取美國解除海上封鎖；美方並認為伊朗最高領袖穆吉塔巴已批准協議大致框架，但伊朗尚未證實，也未說明「原則上」同意的具體意義。

路透指出，美伊在多項棘手議題上仍有分歧，包括伊朗核計畫、以色列與真主黨在黎巴嫩的戰爭，以及德黑蘭要求解除制裁、釋放存放海外銀行的數百億美元凍結石油收入。此外，一名穆吉塔巴軍事顧問稱，伊朗有權管理荷莫茲海峽，但這是否意味德黑蘭仍將決定哪些船隻可通行，目前仍不明朗。

協議可能細節在上周末曝光後，前國務卿龐培歐與民主黨國會議員等批評人士質疑，協議內容與歐巴馬2015年談成、川普第一任期退出的伊朗核協議相比，幾乎沒有更多進展。參議院外交委員會民主黨籍成員范霍倫直言，根據報導的協議輪廓頂多只是回到「戰前現狀」，「我認為這是個錯誤」。

對此，川普也在貼文反駁，若他與伊朗達成協議，必定會是「良好且適當」的協議。他並重申對歐巴馬的批評稱，2015年核協議「給了伊朗大量現金，還讓伊朗取得一條清楚且開放的核武道路」。

川普強調，這項協議尚未完全談妥，「不用聽那些魯蛇的話，他們只是對自己一無所知的事情妄加批評」「我不會達成糟糕的協議！」