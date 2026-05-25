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俄空襲烏克蘭釀4死近百傷 基輔商場地鐵陷火海

中央社／ 基輔24日專電

俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動大規模空襲，烏方指出，俄軍共發射90枚飛彈及600架無人機，造成全國至少4人死亡、近百人受傷，首都基輔為主要攻擊目標。基輔多處住宅與商業區受波及，地鐵站周邊遭大火吞噬，車諾比核災博物館亦受損。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體表示，俄軍此次空襲動用36枚彈道飛彈，並搭配多型飛彈及大批無人機攻擊烏克蘭各地，另向基輔郊外比拉撤華（Bila Tserkva）發射具核彈頭搭載能力的俄製中程彈道飛彈「榛樹」（Oreshnik）。

中央社記者今天凌晨1時、3時及4時許，多次在基輔市區聽見巨大爆炸聲。基輔市政府表示，全市至少8個行政區因遭攔截飛彈及無人機碎片墜落引發火警，波及住宅、商場及停車場等設施。

其中一處受創嚴重地區火勢猛烈。記者今天上午抵達現場時，原有商場及鄰近市場已遭焚毀，只剩焦黑外牆，地面散落爆炸碎片。消防員警告建築結構不穩，要求媒體勿靠近，附近地鐵站也一度關閉。烏克蘭國家緊急情況局基輔總局公共關係中心發言人表示，這次空襲為基輔遇上最大的襲擊之一，現時救援工作持續。

住在附近的居民奧列珊德拉（Oleksandra）形容，「這是過去4年半以來第二糟糕的夜晚」。她表示，整夜不斷聽見飛彈與無人機聲響，「即使距離爆炸地點500公尺，我家的窗戶仍劇烈震動，還看見持續約10秒、從未見過的巨大火光」。

她說，由於家中有年邁父母及寵物，只能留在家中走廊避難，「烏克蘭人的心理狀態已非常脆弱，整個國家都在承受痛苦」，並呼籲各國領袖盡快促成戰事結束。

在受波及地鐵站對面的花店，部分玻璃遭震碎，店員伊娜（Ina）返回協助清理。她表示，這已不是店家首次在空襲後收拾殘局，並強調附近並無軍事設施。

她說：「我們一直在收拾，但我們不會被擊倒。我們會繼續工作、清理，再工作、再清理。」

不過，距離約100公尺的一處市場則幾乎全毀。一名不願具名、已在當地經營15年的攤商望著瓦礫表示，「再說下去只會哭」，並低聲說出：「停止戰爭。」

澤倫斯基今天也前往現場視察。他接受中央社記者提問時，形容此次襲擊「殘酷」。

針對俄羅斯聲稱，此次攻擊是回應烏克蘭對俄國境內民用基礎設施的襲擊，澤倫斯基表示，「這並非事實。」他說，「是俄羅斯發動這場戰爭，因此不存在誰先誰後的問題，最重要的是⋯⋯我們攻擊的是軍事設施，但俄方攻擊時，他們便殺害平民，這並不是前線。」

俄羅斯國防部則表示，俄軍動用「榛樹」彈道飛彈、「伊斯坎德」（Iskander）空射彈道飛彈、「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈、「鋯石」（Zircon）巡弋飛彈及多架無人機，對烏克蘭實施大規模打擊。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）23日指控，基輔空襲擊中俄方控制的盧甘斯克（Luhansk）地區斯塔羅別爾斯克鎮（Starobilsk）學生宿舍，造成多人死亡，並下令軍方準備報復；烏方則表示，攻擊目標為俄軍無人機部隊。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群媒體發文，譴責俄方使用「榛樹」彈道飛彈攻擊烏克蘭。

烏克蘭 基輔 空襲

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