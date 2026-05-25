聽新聞
0:00 / 0:00
伊波拉延燒 世衛：民主剛果已發現逾900疑似病例
伊波拉（Ebola）病毒疫情威脅非洲若干國家之際，世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）已經發現超過900起疑似病例。
譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於臉書發布聲明寫道，隨著民主剛果加強伊波拉疫情監測工作，迄今已發現逾900起疑似病例。
他更提及，在疫情爆發地點民主剛果伊圖里省（Ituri），當地有將近500萬人生活在持續不斷的衝突中，每4個人就有1人需要人道援助。
民主剛果衛生部昨天晚間指出，國內有3個省通報204起死亡病例。
世界衛生組織（WHO）先前已經宣布，此次伊波拉疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。