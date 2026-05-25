伊波拉延燒 世衛：民主剛果已發現逾900疑似病例

前總統馬英九的家人近期向法院聲請「輔助宣告」，盼他真正退休。這項消息讓長照與高齡金融安全議題再度受到關注。 事實上，鄰近的日本比台灣更早（2000年）就施行成年監護制度，但目前認知症患者使用法定監護的比率僅有5%。偏偏，日本高齡認知症者名下資產高達台幣38兆元。在缺乏監護制度保護的情況下，這群長者儼然成了詐騙集團眼中的目標。

2026-05-25 08:00