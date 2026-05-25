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伊波拉延燒 世衛：民主剛果已發現逾900疑似病例

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導

伊波拉（Ebola）病毒疫情威脅非洲若干國家之際，世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）已經發現超過900起疑似病例。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於臉書發布聲明寫道，隨著民主剛果加強伊波拉疫情監測工作，迄今已發現逾900起疑似病例。

他更提及，在疫情爆發地點民主剛果伊圖里省（Ituri），當地有將近500萬人生活在持續不斷的衝突中，每4個人就有1人需要人道援助。

民主剛果衛生部昨天晚間指出，國內有3個省通報204起死亡病例。

世界衛生組織（WHO）先前已經宣布，此次伊波拉疫情構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。

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