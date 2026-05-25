魯比歐會莫迪 欲補美印裂痕

美國國務卿魯比歐廿三日在新德里和印度總理莫迪會面，討論貿易及能源議題。美聯社廿四日報導說，魯比歐試圖修補雙邊關係裂痕。

美國駐印大使戈爾說，魯比歐此行代表川普，邀莫迪近期訪問白宮。

美國總統川普去年一月回任以來，先對印度加徵高關稅；川普五月剛結束對中國大陸的國是訪問；美伊和談期間，印度宿敵巴基斯坦居中調解，在在引發印方疑慮。

美國致力使印度降低對俄羅斯石油的依賴，但二月底美國和以色列對伊朗開戰，引爆全球能源危機，美方此一長期努力受挫。魯比歐在這次印度行前表示，美國有意向印度推銷能源產品。

根據美方公布的「莫魯會」摘要，魯比歐強調，美國的能源產品有助印度能源來源多元化，且美國將不會允許伊朗挾持全球能源市場。

印度則聲明，莫迪在莫魯會中並未特別提到伊朗，但重申印方支持和平努力且呼籲透過對話與外交方式化解衝突。

魯比歐這次試圖修補雙方的關稅裂痕，但會後並未說明此次會談是否有進展。

川普政府去年八月對印度祭出對等關稅和懲罰性合併百分之五十的關稅稅率，其中半數稅率出於印度大買俄油。二月初美印達成臨時協議架構，美國對印度輸美商品關稅降至百分之十八，但同月底美國聯邦最高法院的裁定推翻此一架構，讓稅率降至百分之十，使雙方談判又陷入停滯。

反觀美巴關係最近則拉近，巴基斯坦成為美伊和談的調解方，也成為美印關係新的摩擦點。印度原本希望藉由美、日、印及澳洲的四方安全對話（Ｑｕａｄ）部長會議，邀川普訪印，但因印美貿易摩擦和美國處理美伊戰爭等事務分心而擱置。