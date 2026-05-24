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恐有20幾人受困...菲大樓施工中突然倒塌 附近飯店遭碎片砸中

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨倒塌，據稱約20幾人受困。（美聯社）
菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨倒塌，據稱約20幾人受困。（美聯社）

英國BBC報導，菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯（Angeles）一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨3時倒塌，據信目前仍有約20幾人受困在廢墟中。美聯社則指出，至少24人在大樓倒塌時設法逃出，或是在大樓倒塌後不久獲救，這些人大多睡在一樓。

大樓倒塌掉落碎片砸中附近一間飯店，造成1死1傷，死者是馬來西亞觀光客。官員正在調查大樓倒塌原因。

BBC指出，許多受困者是大樓倒塌當下未能及時逃出的建築工人。現場照片顯示，一大堆扭曲變形的鷹架和混凝土散落在街道上，上面覆蓋綠色安全網。

安赫勒斯官員佩拉約（Jay Pelayo）告訴說：「現場有巨大混凝土塊，我們需要動用設備將它們吊起來。這是目前救援面臨的挑戰。」

一名目擊者告訴菲律賓媒體「每日論壇報」（Daily Tribune），大樓倒塌前，她聽見巨響。她表示自己曾短暫失去意識，醒來後看見2條街道都被瓦礫覆蓋。

研究顯示，菲律賓的建築工程長期受規劃和專案管理不善，及設計錯誤困擾。菲律賓中部宿霧市郊山區比納利夫（Binaliw）一處私人垃圾掩埋場今年1月發生崩塌事故，造成至少11名工人喪生。

菲律賓 馬尼拉 BBC

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