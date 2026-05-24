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土耳其鎮暴警察衝入在野黨總部 驅離遭法院撤職黨魁
一名路透社記者直擊，土耳其鎮暴警察今天施放催淚瓦斯，並衝破在野的「共和人民黨」總部大門，驅離遭法院撤職的黨主席歐澤（Ozgur Ozel）。
路透社報導，土耳其上訴法院21日以選舉存在違規為由，裁定撤銷主要反對黨「共和人民黨」（CHP）主席歐澤的職務，並宣布他在2023年黨代表大會的當選結果無效。
法院同時裁定，由該黨前主席基里達歐魯（KemalKilicdaroglu）暫代看守黨魁。基里達歐魯在當年全國大選中敗給總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。
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