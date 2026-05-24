土耳其鎮暴警察衝入在野黨總部 驅離遭法院撤職黨魁

英國BBC報導，菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯（Angeles）一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨3時倒塌，據信目前仍有約20幾人受困在廢墟中。美聯社則指出，至少24人在大樓倒塌時設法逃出，或是在大樓倒塌後不久獲救，這些人大多睡在一樓。

2026-05-24 22:18