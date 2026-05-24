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俄大規模空襲報復烏克蘭 再度發射具核能力榛樹飛彈
俄羅斯國防部今天證實，為了報復烏克蘭對俄國平民設施的攻擊，昨天深夜以4種飛彈和無人機發動大規模反擊，包括發射可攜帶核彈頭的榛樹（Oreshnik）極音速飛彈。
法新社報導，俄羅斯國防部透過聲明表示，為回應烏克蘭對俄國境內民用基礎設施的攻擊，俄軍使用「榛樹彈道飛彈、伊斯坎德（Iskander）空射彈道飛彈、匕首（Kinzhal）極音速空射彈道導彈、鋯石（Zircon）巡弋飛彈及多架無人機執行大規模打擊」。
路透社報導，根據俄羅斯通訊社國際傳真社（Interfax）引述俄國國防部的說法，這波打擊鎖定烏克蘭的軍事指揮設施、空軍基地及其他軍工事業，且全數擊中目標。
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