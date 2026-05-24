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日媒：習近平在川習會期間批高市早苗 遭川普反駁

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本首相高市早苗。(歐新社)
日本首相高市早苗。(歐新社)

多名外交消息人士今天透露，中國國家主席習近平本月與美國總統川普舉行峰會期間，曾譴責日本首相高市早苗，批評她推動強化日本防衛能力的行動是新軍國主義，遭到川普反駁。

共同社報導，根據消息人士的說法，川普（DonaldTrump）除了以稱讚高市早苗來反駁習近平，並在15日峰會結束後，從總統專機「空軍一號」（Air ForceOne）致電高市，重申美日同盟。

高市在與川普通話後告訴記者，她獲得川普詳細說明與習近平的會談內容，但高市未透露雙方談話細節。

去年11月，高市在國會答詢時說，若「台灣有事」（台灣發生緊急事態）伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她的說法引發中國反彈，兩國關係更趨緊張。

根據共同社，川普與習近平本月14日至15日在北京會面，這是自高市有關「台灣有事」的答詢後，川習兩人首度面對面會談。

在川習會前，高市3月曾造訪華府，旨在中國影響力持續擴大的情況下，強化美國對印太地區的安全承諾。

預計川普與習近平今年還會見面3次，包括習近平9月訪問華府，以及在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間的場邊會談。

習近平 高市早苗 川普

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