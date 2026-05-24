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德國國防軍能保衛國家？民調曝光 大多數德國人不相信

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一旦出現緊急情況，德國的防衛能力令人擔憂——至少這是近期一項民意調查中大多數受訪者的看法。圖／德國之聲提供
一旦出現緊急情況，德國的防衛能力令人擔憂——至少這是近期一項民意調查中大多數受訪者的看法。圖／德國之聲提供

一旦出現緊急情況，德國的防衛能力令人擔憂——至少這是近期一項民意調查中大多數受訪者的看法。根據INSA研究所的數據，僅有17%的受訪者部分贊同或完全贊同一旦德國遭受襲擊，聯邦國防軍將有能力充分保衛國家的觀點。高達72%的受訪者則認為這種可能性小，甚至完全不可能。這項民意調查是由《星期日圖片報》委托進行的。INSA研究所稱，共有1005人參加了調查。

根據德國國防部今年4月底發布的聯邦國防軍最新人員數據，現有超過26.7萬人致力於確保聯邦國防軍的戰備，其中包括185919名現役軍人和81248名文職人員。

該民調還顯示，公眾對於俄羅斯可能襲擊德國的焦慮情緒已有所緩解：38%的受訪者對這種情景表示擔憂，但一半的受訪者表示不感到擔憂。INSA研究所2025年9月進行的一項調查曾顯示，大多數受訪者（52%）當時擔心俄羅斯可能對德國發動襲擊。

對網絡攻擊的擔憂加劇

更多人擔憂的是數字領域的潛在攻擊。調查顯示，三分之二的受訪者擔憂網絡攻擊、蓄意破壞行為或有針對性的虛假信息可能會擾亂德國的社會生活。相比之下，略高於五分之一（22%）的受訪者表示，他們對此類潛在危險「不太擔憂」，甚至「完全不擔憂」。

（德新社）

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德國 俄羅斯 國防部

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