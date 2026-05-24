玻利維亞反政府示威爆衝突 總統不排除宣布緊急狀態

玻利維亞行政首都拉巴斯遭到抗議右翼總統巴斯（RodrigoPaz）的民眾封鎖道路，警方為清除路障讓物資運入，今天與群眾爆發衝突。巴斯則不排除宣布緊急狀態。

法新社報導，玻利維亞抗議群眾在全國50多個地點設置路障，包括在拉巴斯（La Paz）周圍，導致食物、燃料和藥品短缺。

在拉巴斯就讀的學生庫提拉（Marco Cuttila）受訪時表示：「我們不知道還能撐多久，...有時候連吃的都不夠。」

鎮暴警察今天清晨開始行動，在多個地點清除路上障礙物，並投擲催淚瓦斯驅散試圖守住路障的抗議群眾，雙方對抗持續數小時。

儘管有些運貨車輛成功通行，但到了今天傍晚，部分地區又再度被抗議群眾占據。

親商的巴斯6個月前上任時，玻利維亞正處於1980年代以來最嚴重經濟危機，燃料與外匯極度短缺，通貨膨脹失控。他為了讓外匯存底停止流失，取消已實施20年的燃料補貼，但至今玻利維亞燃料供應仍不穩，引發民怨。

巴斯雖已承諾會回應工會與原住民族群的不滿，但要求他下台的聲浪仍持續不斷。

巴斯今天接受阿根廷電視台TN（Todo Noticias，全面新聞）訪問時表示，他將「盡一切努力」來與抗議群眾對話，但他提醒「凡事皆有界限」，他不願排除在必要時採取宣布緊急狀態等措施。