快訊

中職／徵具體建言…兄弟連19局沒得分 首度大巨蛋遭3戰清盤

被拿來和林志玲比較 遭評格局慘輸…賈永婕高EQ回應：請選好看照片

已取得重大進展？魯比歐預告：荷莫茲海峽未來數小時可能傳出「好消息」

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦西南部列車遇爆炸 至少24死逾50傷

中央社／ 奎達24日綜合外電報導
巴基斯坦一名高官表示，一班載著軍人的列車今天在局勢動盪的西南部俾路支省（Balochistan）遭遇爆炸攻擊，造成至少24人死亡。圖／AI生成
巴基斯坦一名高官表示，一班載著軍人的列車今天在局勢動盪的西南部俾路支省（Balochistan）遭遇爆炸攻擊，造成至少24人死亡。圖／AI生成

巴基斯坦一名高官表示，一班載著軍人的列車今天在局勢動盪的西南部俾路支省（Balochistan）遭遇爆炸攻擊，造成至少24人死亡。

這名官員告訴法新社，事發地點位於俾路支省省會奎達（Quetta），罹難者包括陸軍軍人。另有超過50人受傷。

現場影像顯示，一節車廂嚴重變形並側翻，民眾爬到殘骸上尋找生還者，有人用擔架將渾身是血的受害者帶離出軌車廂，還有武裝安全部隊在警戒。

這名官員對法新社說，列車上載著軍人及其家屬，原定從奎達前往巴基斯坦西北部的白夏瓦（Peshawar），當列車經過奎達某號誌時，「一輛載著炸藥的汽車衝撞其中一節車廂，引發大爆炸」。

爆炸造成窗戶被震碎，附近車輛也被摧毀。

另一名官員告訴法新社，這些軍人是為了慶祝預定26日開始的假期而搭上這班車。

俾路支省是巴基斯坦最貧窮、土地面積最大的省分，在教育、就業、經濟發展等各項指標上，幾乎全部敬陪全國末座。

俾路支分離主義分子指控巴基斯坦政府剝削該省天然氣和豐富礦產資源，卻未讓在地居民受益。

巴基斯坦

延伸閱讀

史泰登島造船廠火警2度爆炸 1死36傷 民眾目擊「巨大衝擊波」

近年最慘 山西礦災 至少82死128傷

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

相關新聞

若中國拿下台灣會怎樣？日媒曝光防衛省2010年評估 美軍馳援恐受阻

日本產經新聞23日獨家披露，日本防衛省2010年制定防衛計畫大綱期間，就曾於內部討論「中國統一台灣」對日本造成的軍事影響。

南韓星巴克爭議早有前科？李在明稱其疑似曾冒犯世越號船難

南韓星巴克因在5月18日光州事件紀念日當天，以「坦克日」（Tank Day）為名，促銷一系列被稱為「坦克保溫杯」（Tank tumblers）的商品，引發外界強烈批評。由於「坦克」一詞令人聯想到當年鎮壓光州民主化運動時出動的軍用車輛，因此被認為影射歷史傷痛。對此，韓聯社報導，總統李在明認為，南韓星巴克可能並非首次出現類似爭議。

巴基斯坦西南部列車遇爆炸 至少24死逾50傷

巴基斯坦一名高官表示，一班載著軍人的列車今天在局勢動盪的西南部俾路支省（Balochistan）遭遇爆炸攻擊，造成至少2...

中東戰事推高油價 美石油公司為何不增產大賺一筆？

美伊戰爭讓油價大漲，西方國家石油公司現階段卻不願拿出資金開採更多石油和天然氣。能源公司貝克休斯（Baker Hughes）指出，美國4月下旬正在鑽探原油的鑽井平台數量，竟少於2月底戰爭爆發前。美國能源部上月也表示，今年美國石油產量可能減少。為什麼這些石油公司不在油價高漲時增產，讓自己大賺一筆？

中國「高德地圖」曝光李在明官邸 南韓要求刪除

據韓聯社報導，南韓總統府青瓦台22日就有關部分中國地圖軟體顯示南韓主要敏感設施位置的報導表示，南韓國土交通部計畫立即通過南韓境內合作方，要求相關地圖應用刪除南韓敏感設施名稱等資訊。

俄無人機載「貧鈾彈」墜烏 現場輻射值超標數十倍

俄羅斯無人機23日襲擊烏克蘭東北部蘇米市郊區的一支出殯隊伍，造成1人喪命、9人受傷。蘇米距離俄羅斯邊境僅約30公里，近年來在俄烏戰爭期間經常遭受俄軍飛彈和無人機攻擊。另據紐約郵報報導，烏克蘭國家安全局稱，俄軍上月襲擊烏克蘭北部時，使用了一架掛載「貧鈾彈」的無人機，導致被擊落後墜機現場，輻射值超標數十倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。