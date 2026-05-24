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金融時報：美方告知日本 交付戰斧飛彈恐延遲

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

英國「金融時報」23日引述消息人士披露，日本政府原定在2027年度之前取得最多400枚的美國製戰斧巡弋飛彈，但是美方本月稍早已經告知日方，交付可能最多會延宕2年。

日本「每日新聞」與「朝日新聞」引述金融時報報導，由於美國與以色列對伊朗的軍事作戰，消耗大量的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月初已經透過電話告知日本防衛大臣小泉進次郎此事。

「每日新聞」指出，若戰斧飛彈交付延遲，日本政府修訂國家安全保障戰略等安全保障相關3文件的計畫，也可能受到影響。

日本政府為了打造在緊急事態發生期間，能打擊對手國飛彈發射據點等地的反擊能力，於2024年正式與美國政府簽約，採購戰斧飛彈，並計劃在2027年度之前，取得最多400枚戰斧飛彈。

關於這項採購案，日本正在推動取得最多200枚最新型Block 5，以及200枚既有型Block 4，預計替海上自衛隊8艘神盾艦配備戰斧飛彈。戰斧飛彈的射程約1600公里。

「朝日新聞」指出，若以年為單位交付延遲，可能會影響日本政府之後的部署計畫。

日本 金融時報 美方

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