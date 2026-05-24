金融時報：美方告知日本 交付戰斧飛彈恐延遲

俄羅斯無人機23日襲擊烏克蘭東北部蘇米市郊區的一支出殯隊伍，造成1人喪命、9人受傷。蘇米距離俄羅斯邊境僅約30公里，近年來在俄烏戰爭期間經常遭受俄軍飛彈和無人機攻擊。另據紐約郵報報導，烏克蘭國家安全局稱，俄軍上月襲擊烏克蘭北部時，使用了一架掛載「貧鈾彈」的無人機，導致被擊落後墜機現場，輻射值超標數十倍。

2026-05-24 14:26