英國關鍵補選成首相保衛戰 挑戰者柏南力拚重返國會

英國英格蘭西北部原本鮮為人知的小選區梅克菲爾德（Makerfield）如今因為6月「英國史上最關鍵的補選」，一躍成為全國焦點。

法新社報導，這場訂於6月18日舉行的補選可能導致陷入困境的首相施凱爾（Keir Starmer）下台，因為他最具潛力的挑戰者正試圖贏得國會席次。

現任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長、工黨左派資深人物柏南（Andy Burnham）雖未正式宣布挑戰施凱爾，但外界普遍預期，一旦他重返國會，就會啟動工黨黨魁之爭，勝者將成為英國首相。

56歲的伯南23日在選區正式展開競選活動時表示：「在這場補選裡投票給我，就是投票改變工黨。」他的選區介於曼徹斯特（Manchester）和利物浦（Liverpool）之間。

實際上，工黨正面臨艱鉅考驗。部分選民已決定支持脫歐（Brexit）推手法拉吉（Nigel Farage）領導、主張反移民的民粹政黨「英國改革黨」（ReformUK），該黨在本月的英格蘭地方選舉大有斬獲。

工黨在英格蘭地方選舉出師不利，也在威爾斯與蘇格蘭遭遇重大挫敗，導致黨內對施凱爾的不滿聲浪升高。

本次補選的起因是梅克菲爾德選區的工黨籍議員在選後辭職，並稱他希望為柏南參選並挑戰施凱爾鋪路。

柏南在2001年至2017年間擔任工黨國會議員，並在政府任職，還曾2度競逐黨魁。

梅克菲爾德選區擁有近8萬人口，位於工黨傳統的「紅牆」（red wall）地區。這裡自1983年以來一直是工黨鐵票區，但在5月7日的地方議會選舉卻以壓倒性優勢支持英國改革黨。

如果下月的補選再度出現這種情況，柏南入主唐寧街10號的夢想將徹底破滅，施凱爾的政治前途也會變得撲朔迷離。