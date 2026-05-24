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若中國拿下台灣會怎樣？日媒曝光防衛省2010年評估 美軍馳援恐受阻

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本長崎三菱重工造船廠21日舉行海上自衛隊「最上」級護衛艦「名取號」交接暨授旗儀式，海自隊隊員在艦上升起海自隊旗。法新社
日本長崎三菱重工造船廠21日舉行海上自衛隊「最上」級護衛艦「名取號」交接暨授旗儀式，海自隊隊員在艦上升起海自隊旗。法新社

日本產經新聞23日獨家披露，日本防衛省2010年制定防衛計畫大綱期間，就曾於內部討論「中國統一台灣」對日本造成的軍事影響。

根據報導，當時正值解放軍推動航艦等軍事現代化建設、並加強在日本周邊活動之際，日本已開始設想安全保障環境進一步惡化的情境。相關人士透露，當年的討論曾評估，一旦解放軍能使用台灣的港口與機場，將對日本空中優勢、海上交通安全，以及美軍來援基礎等造成何種影響。

在空中優勢方面，防衛省當時推算，若解放軍能將原本部署於對台方向的戰力轉用於日本方向，連航程較短的機型也能投入部署，等同於中國大陸空中戰力實質增強。甚至有人憂慮，以自衛隊當時的體制而言，將「不可能」確保西南群島方向的空中優勢。

海上交通部分，防衛省則擔憂，若解放軍能使用台灣東北部宜蘭縣蘇澳港，將等同在九州外海—沖繩—台灣—菲律賓組成的第一島鏈外側取得出擊據點。相關評估認為，日本西南方向的海上交通安全將「不可能」確保，東南方向也將出現「重大障礙」，現行海上交通線（Sea Lane）防衛構想恐難以維持。

報導指出，日本一旦遭到侵略，將根據美日同盟接受美軍支援；但若中國以台灣作為據點，美軍來援基礎所需的海上交通安全恐將變得「困難」，因此也浮現日本必須建立單獨長期應對體制的必要性。

綜合相關評估，防衛省當時認為，解放軍的活動範圍與可運用戰力將大幅擴張，使中方「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力飛躍提升，日本周邊軍事平衡也將出現劇烈變化，因此勢必需要重新檢討自衛隊體制與防衛構想。

雖然民主黨執政時制定的2010年防衛計畫大綱最終未以這類情境作為前提，但外界認為，這些內部討論後來成為2012年第二次安倍晉三內閣轉向強化防衛力的重要背景之一。不過，中國國防預算在2010年度約為5000億元人民幣，但到2026年度已增至約1兆9000億元，日本周邊安全環境也較當年顯著惡化。

防衛省 日媒 美軍

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