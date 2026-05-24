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塞爾維亞數萬人反貪腐示威 要求提前大選釀衝突
數萬名示威群眾今天聚集在貝爾格勒市中心，再次要求提前舉行大選。這起抗爭源自於一場致命火車站災難所引爆的反貪腐運動。
法新社報導，自2024年11月諾維薩德（Novi Sad）火車站屋頂倒塌，造成16人死亡以來，要求對事件進行透明調查的呼聲逐漸擴大，並演變為要求提前舉行選舉的政治訴求。
在鼓聲與哨聲的喧囂中，人群高喊這場運動的標誌性口號「學生正在獲勝」，朝著市中心的斯拉維亞廣場（Slavija Square）前進。樹上懸掛的大型布條，以及人們身上的T恤、徽章與貼紙，也都印有這句口號。
今晚，隨著集會遊行解散，示威者與警方爆發衝突。蒙面人士向警方投擲石塊、瓶子與鞭炮，警方則以催淚瓦斯回應。
法新社記者目睹多人遭逮捕，憲兵車輛則在總統府與國會建築周邊設置封鎖線，阻止群眾靠近。
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