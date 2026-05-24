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菲律賓興建中大樓倒塌 2名受困者幸運獲救
菲律賓官員表示，當地1棟興建中的建築物今天凌晨倒塌後，原本被認為受困在瓦礫堆下的2人幸運生還，且已與救難人員取得聯繫。當局證實，搜救行動仍在持續進行。
路透報導，位於首都馬尼拉以北約80公里的安格利斯市（Angeles City）官員表示，「他們（倖存者）一直保持聯繫。我們正等待更多細節，但救援人員正在盡最大努力將倖存者從廢墟中救出」。
官員在電話訪問中表示，包括附近居民在內，在這座9層樓建築倒塌事故中獲救的人數已上升至24人，目前尚無人員死亡報告。生還者包括1名51歲馬來西亞公民，他當時住在遭倒塌建物波及的1間酒店式公寓。
目前尚不清楚仍有多少人受困。官員指出，「平時有19人會在該地點工作，所以我們正在努力搜尋他們」。
他先前接受DZBB電台訪問時曾說，根據1名成功逃生的工地主任，受困人數恐有30至40人。
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