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盧比歐與印度總理見面 試修補關係裂痕

中央社／ 新德里23日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與印度總理莫迪會面，討論貿易與能源供應議題，盧比歐試圖修補雙方關係裂痕。

華府先前對印度加徵高關稅、最近美國總統川普訪問北京，加上伊朗戰爭和談過程中，巴基斯坦居中調解，在在引發印度方面的疑慮。

美國過去致力讓印度減少對俄羅斯石油的依賴，但美國和以色列對伊朗戰爭引發全球能源危機，華府長期努力受挫。盧比歐在這次出訪前曾表示，美國有意向印度銷售能源產品。

依據美國方面的會談摘要，盧比歐此次會談中強調：「美國的能源產品可有助於印度能源供應多元化。」

盧比歐辦公室指出，國務卿強調「美國不會讓伊朗挾持全球能源市場」。

印度政府則聲明，今天會談中，總理莫迪（Narendra Modi）並未特別提到伊朗，但重申印度支持和平努力，並呼籲透過對話與外交來解決衝突。

同時，美國與印度的關稅爭議，源於川普政府去年8月對印度祭出「對等」與懲罰性合併50%的關稅稅率，其中半數稅率主因印度採購俄羅斯原油導致。

今年2月初，雙方達成「臨時協議架構」，美國對印度關稅降至18%，但2月底美國最高法院推翻這項臨時架構，裁定稅率應為10%，導致雙方談判再度陷入停滯。

媒體報導，盧比歐這次試圖修補雙方的關稅裂痕，但會後並未說明此次會談是否有進展。

另外，美國與印度的對手巴基斯坦最近關係密切，伊斯蘭馬巴德（Pakistan）儼然成為美伊戰爭和談的中間調停人，以致造成美印關係的新摩擦點。

新德里一直希望藉著美、澳、日、印的四方安全對話（Quad），邀請川普訪問印度。不過專家分析，這一提議因貿易緊張及美國處理美伊戰爭等事務分心而擱置。

美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）表示，盧比歐此行也代表川普，邀請莫迪近期造訪白宮。

印度 盧比歐 巴基斯坦

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