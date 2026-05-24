美國加強施壓力道 但古巴未必是委內瑞拉2.0

美國川普政府今年以軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權後，正持續對古巴施壓。然而分析指出，古巴缺乏類似的反對派領袖且政經結構相異，政權更替的難度遠勝於委內瑞拉。

路透社分析認為，儘管委內瑞拉過去一直是古巴政府重要靠山，但古巴未必會成為「委內瑞拉2.0」，以下是幾個重要面向。

● 誰來接班？

在委內瑞拉，時任副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美軍突襲逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，旋即接掌權力，出任代理總統至今。

羅德里格斯是馬杜洛副手，但古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）或前總統卡斯楚（Raul Castro）身旁，並無類似的副手人選。94歲的卡斯楚本週剛遭美國起訴，此舉被視為美國擴大施壓力道。

北德州大學（U. of North Texas）拉美關係專家培瑞斯（Orlando Perez）表示：「古巴安全機構，已有系統地摧毀每一個潛在，或可能成為潛在替代權力的來源。」

委內瑞拉還有廣受民眾支持的反對派領袖－諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），古巴則沒有類似人物。馬查多領導的反對運動在2024年選舉中，普遍視為合法的勝選方，她希望今年能在自由選舉的情況下返回故鄉。

卡斯楚之孫，小勞爾卡斯楚（Raul Rodriguez Castro）本月曾與中央情報局局長雷克里夫（John Ratcliffe）會面，這是美國情報首長罕見地走訪古巴，外界議論或許小勞爾卡斯楚有意與華盛頓合作。

小勞爾卡斯楚這名家族晚輩，目前在古巴政府並無正式職務，外界也不預期他會背棄家族。他22日出席哈瓦那一場集會，抗議祖父遭到美國起訴。

● 利弊與風險何在？

自卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命以來，古巴數十年來一直與美國對立。川普獲得佛州強硬派古巴裔美國人大力支持，他們一直推動美國主導的政權更迭。川普已明確表態，希望看到古巴發生改變。

過去，距佛州僅約145公里的古巴被視為蘇聯衛星，近來更被視為中國在西半球發展的潛在據點。不過隨著蘇聯集團垮台，俄羅斯注意力已轉向他處，古巴的經濟困境也削弱其對抗美國的能力。

專家指出，古巴若局勢不穩，也可能引發移民危機。由於美國封鎖，古巴長期無電可用，一旦爆發戰爭或動亂，民眾可能選擇出逃。

相較委內瑞拉，古巴軍隊的意識形態基底更為深厚、凝聚力更強，也更可能奮起抵抗。

此外，古巴在監控與情報方面也被認為更先進，尤其是經歷多年與俄羅斯和中國的合作之後。

● 古巴能為美國帶來什麼？

委內瑞拉擁有天然資源，美國企業已排隊等著開採石油，出口量也大幅增加。

古巴則沒有類似資源。在川普「極限施壓」下、美國封鎖古巴，對供油給古巴的國家祭出關稅威脅。古巴旅遊業面臨多重打擊，今年表現急劇下滑。古巴的國營旅遊業，原本在價格與品質上就已落後其他加勒比海景點。

立場強硬的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）被視為川普政府對古巴政策的主要推手。盧比歐是佛羅里達州出身的古巴移民之子，曾有意競選總統，預料將會再度投入選戰。

古巴局勢若出現重大變化，或可為盧比歐的政治前途加分，但一旦失敗，風險也不小。當前美國面臨龐大財政赤字，在伊朗發動的戰爭，估計每天耗費數十億美元。

● 法律層面的問題？

1996年的「赫姆斯柏頓法案」（Helms-Burton Act）限制華府調整對古巴關係的空間，這項法案規定，美國解除對古巴數十年封鎖的前提，是古巴須達成特定的政治變革，例如成立民選政府。

川普藉由移除馬杜洛改變美國與委內瑞拉的商業關係，保留原有政府架構，甚至未宣布任何自由選舉計畫。但是在古巴，若無官員重大讓步，法律上無法依樣辦理，而且古巴官員迄今仍拒絕配合。

此外，古巴情況更為複雜，因為經濟缺乏私營部門，主要由受到美國制裁的軍方「企業管理集團」（Gaesa）主導，Gaesa掌控大多數頂級飯店、最大港口、主要商業銀行，以及大量超市、加油站和匯款業務。

最後，美國當初對委內瑞拉發動突襲的理由之一，是宣稱馬杜洛政府涉及「毒品恐怖主義」。古巴官員迄今未面臨類似指控，事實上，古巴政府還聲稱一直在配合美國。