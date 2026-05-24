丹麥組閣僵局 佛瑞德里克森再獲指派協商爭取連任

丹麥組閣協商邁入第3輪，看守總理佛瑞德里克森昨天重獲國王指定為王室調查員，負責主導組閣談判，並爭取再度連任總理。

路透社報導，目前丹麥政壇左翼紅營84席、右翼藍營77席，居中的溫和黨（Moderaterne）握14席，無一陣營過半。拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）領導的溫和黨因扮演關鍵少數，是公認的「造王者」。

報導指出，自由黨（Venstre）黨魁波爾森（Troels Lund Poulsen）自左翼的國會最大黨「社會民主黨」（Social Democrats）黨魁佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）手中接手談判14天，始終無法讓溫和黨點頭支持右翼少數政府，談判宣告破局。

右翼的自由黨、自由聯盟（Liberal Alliance）與保守人民黨（Conservative People's Party）合計不到50席，在179席國會中難以立足。

週六各黨重返王宮，佛瑞德里克森拿下98席支持、波爾森獲73席，她二度接任王室調查員一職。

丹麥憲政慣例中，王室調查員（royal investigator）受國王指定，負責主導組閣談判。

北歐郵報（Nordisk Post）報導，拉斯穆森拒絕右翼少數政府方案時強調，當下安全局勢緊張，丹麥需要跨越政治中間地帶的政府，而非一個靠極右翼成員組成，才能勉強撐住的少數內閣。

丹麥廣播公司（DR）報導，佛瑞德里克森走出王宮後向記者說，她尋求社民黨、社會人民黨（SF）、社會自由黨（Social Liberal Party）與溫和黨聯合，這是選後第一輪她就屬意的陣容；繞了一圈讓波爾森試過一次，如今又重回同張牌桌。

她表示，談判預計24日重啟，週末假期密集推進。