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菲律賓施工中大樓意外倒塌 恐有19人受困瓦礫堆
菲律賓官員表示，馬尼拉近郊1棟施工中的建築物今天凌晨突然倒塌，恐有19人受困瓦礫堆下。
據報導，位於首都馬尼拉以北約80公里的安格利斯市（Angeles City）官員表示，他們在當地時間凌晨3時左右接獲通報，1棟尚未完工的9層樓混凝土建築物突然坍塌。
官員告訴法新社，建築物牆面與鷹架皆已扭曲變形，可能有多人受困瓦礫堆。雖然目前尚未接獲人員傷亡通報，但「平時有19人會在該地點工作，所以我們正在努力搜尋他們」。
根據市政府初步報告，事發後救難人員已從瓦礫堆中救出24人，另有2人從遭倒塌建物波及的酒店式公寓中獲救。
官員說：「我們希望獲救人數裡面包括那19個人，這樣就能確認他們的安全。」
目前獲救人員狀況穩定，事故原因仍待調查。
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