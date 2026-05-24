俄軍夜襲基輔擊中學校引發火災 傷亡未明

TikTok等短影音平台湧現「有人該去做」等政治暴力迷因，透過含糊的心裡暗示規避審查，卻利用群體脆弱性削弱道德底線。此類鼓吹刺殺川普的次文化正侵蝕社會防線，在集體絕望與言論常態化下，恐成為誘發邊緣個體落實暴力的致命推手……

2026-05-24 09:01