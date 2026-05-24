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俄軍夜襲基輔擊中學校引發火災 傷亡未明
烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，俄羅斯夜間對基輔發動大規模空襲，不僅擊中一所學校，還引發火災。
法新社報導，克里契科在Telegram上發文表示：「舍甫琴科區（Shevchenkivsky）一所學校遭擊中。」還說當地發生火災，目前尚不清楚是否有人員傷亡。
劇烈的爆炸聲讓整座城市陷入震驚，烏克蘭當局隨即下令居民前往避難所掩護。
在此之前，莫斯科當局曾威脅將對烏克蘭進行報復，原因是烏方對俄羅斯占領的烏東地區發動攻擊，並聲稱該行動造成一所大學宿舍18人死亡。
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