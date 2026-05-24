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日相高市早苗悼山西礦災 中、英、日文慰問

中央社／ 東京24日綜合外電報導

中國山西省發生煤礦氣爆事故之後，日本首相高市早苗昨晚在社群平台X，使用日文、英文、簡體中文發文表示，「對此深感悲痛」，同時表達慰問之意。

新華社報導，中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故。長治市政府23日深夜召開新聞發布會通報，截至目前事故已造成82人死亡、128人受傷、2人失聯。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市23日晚間在X上發文表示，「驚悉貴國山西省發生煤礦爆炸事故，造成重大災害，對此深感悲痛。」

她接著寫道，「謹對罹難者致以深切哀悼，並向罹難者家屬致哀。」

她在文末表示，「向受災人民致以衷心慰問。」

高市早苗 日文 高市

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