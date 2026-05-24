美軍卡拉卡斯演習 獲委內瑞拉官方授權

美國軍方今天在卡拉卡斯（Caracas）進行一場演習，這是自1月美軍攻擊委內瑞拉首都、逮捕時任總統馬杜洛及其妻子以來，首次在委國進行軍事演練。

委內瑞拉政府表示，美軍這次演習獲得委國官方授權，主要是為可能發生災難或醫療緊急狀況而進行疏散演練。

演習中動用兩架魚鷹（Osprey）MV-22B運輸機，降落在美國大使館附近，美軍艦也進入委內瑞拉的加勒比海水域。

委內瑞拉新聞部門則未立即回覆路透社置評要求。

美國大使館在聲明中表示，將持續「致力於落實總統川普（Donald Trump）的三階段計畫，特別是為委內瑞拉局勢的穩定。」

美國南方司令部（U.S. Southern Command）指揮官杜諾文（Francis Donovan）搭乘一架魚鷹運輸機抵達卡拉卡斯，並會晤委國臨時政府官員。

委國總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）受到川普政府的支持，已通過一項法案，對美國開放龐大的石油與礦產資源；羅德里格斯曾是馬杜洛（NicolasMaduro）的副總統。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天在巴拿馬市（Panama City）的一場集會中，對數百名委國僑民發表談話，矢言繼續推動組織運動。