快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍卡拉卡斯演習 獲委內瑞拉官方授權

中央社／ 卡拉卡斯23日綜合外電報導

美國軍方今天在卡拉卡斯（Caracas）進行一場演習，這是自1月美軍攻擊委內瑞拉首都、逮捕時任總統馬杜洛及其妻子以來，首次在委國進行軍事演練。

委內瑞拉政府表示，美軍這次演習獲得委國官方授權，主要是為可能發生災難或醫療緊急狀況而進行疏散演練。

演習中動用兩架魚鷹（Osprey）MV-22B運輸機，降落在美國大使館附近，美軍艦也進入委內瑞拉的加勒比海水域。

委內瑞拉新聞部門則未立即回覆路透社置評要求。

美國大使館在聲明中表示，將持續「致力於落實總統川普（Donald Trump）的三階段計畫，特別是為委內瑞拉局勢的穩定。」

美國南方司令部（U.S. Southern Command）指揮官杜諾文（Francis Donovan）搭乘一架魚鷹運輸機抵達卡拉卡斯，並會晤委國臨時政府官員。

委國總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）受到川普政府的支持，已通過一項法案，對美國開放龐大的石油與礦產資源；羅德里格斯曾是馬杜洛（NicolasMaduro）的副總統。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天在巴拿馬市（Panama City）的一場集會中，對數百名委國僑民發表談話，矢言繼續推動組織運動。

委內瑞拉 演習 美軍

延伸閱讀

馬查多表態將角逐委內瑞拉總統 盼促成大選

4關鍵時刻 加巴德變局外人

川普準備攻委 她在做瑜伽…加巴德被邊緣化的幾個關鍵時刻

中東戰爭第83天》盧比歐：美伊談判有正面跡象 最新發展一次看

相關新聞

美軍彈藥庫存告急苦主再+1！傳美防長告知日本 戰斧交付將重大延遲

金融時報（FT）23日獨家報導，多名知情人士表示，美國國防部長赫塞斯本月稍早與日本防衛大臣小泉進次郎通話時警告，受五角大廈優先重建因美國與伊朗戰爭而嚴重消耗的武器庫存影響，原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈恐將出現重大延遲。

基輔遭大規模飛彈攻擊 恐還有後續空襲民眾急避難

烏克蘭軍事有關當局表示，首都基輔（Kyiv）今天遭「大規模彈道飛彈攻擊」。總統澤倫斯基先前曾警告，他們預期俄羅斯將發動大...

馬查多表態將角逐委內瑞拉總統 盼促成大選

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天表示，她將參加一場尚未規劃舉行的選舉

想川普死不明說 「有人該去做」迷因讓政治暴力常態化

TikTok等短影音平台湧現「有人該去做」等政治暴力迷因，透過含糊的心裡暗示規避審查，卻利用群體脆弱性削弱道德底線。此類鼓吹刺殺川普的次文化正侵蝕社會防線，在集體絕望與言論常態化下，恐成為誘發邊緣個體落實暴力的致命推手……

坦克日爭議延燒 南韓演員因上傳星巴克照片辭演音樂劇

韓國星巴克「坦克日」風波持續延燒，音樂劇演員鄭敏燦因在社群媒體上傳喝星巴克照片引發質疑，隨後退出正出演的音樂劇；雖然他聲...

香奈兒新創意總監掀起 「布拉齊狂熱」 品牌逆勢大復活

受到中國大陸市場衰退和伊朗戰爭影響，國際精品品牌的業績普遍下滑，香奈兒（Chanel）卻逆勢成長，上海旗艦店重新開張，並準備在中國開更多店。香奈兒的大復活，要歸功於2025年春天上任的新創意總監馬修．布拉齊（Matthieu Blazy），他為什麼能掀起「布拉齊狂熱」（Blazymania）？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。