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民主剛果伊波拉疫情已逾200死 非洲10國面臨威脅

中央社／ 阿迪斯阿貝巴23日綜合外電報導

剛果民主共和國官員今晚將伊波拉疫情死亡人數更新至204人，數小時前紅十字會（Red Cross）表示當地有3名志工死亡，且烏干達證實新增3起伊波拉確診病例。

法新社報導，衛生部聲明指出，在這個幅員廣大的中非國家中，已有3個省通報死亡204例，疑似病例達867例。世界衛生組織（WHO）22日公布的最新統計顯示，死亡人數為177人，疑似病例750例。

世衛組織已宣布，此次高傳染性的出血熱疫情構成國際關注的公共衛生緊急事件。

非洲聯盟（African Union）旗下衛生機構今天警告，除了剛果民主共和國與烏干達外，非洲大陸更多國家也面臨遭伊波拉病毒波及的風險。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）表示：「我們有10個國家面臨風險。」並點名安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞及尚比亞。

卡塞亞表示，該地區「人口高度流動與安全局勢不穩」正助長疾病擴散。

烏干達今天證實的新增病例，使這個東非國家自5月15日在當地與剛果民主共和國發現伊波拉病毒以來，累計確診病例達到5起。其中烏干達已有1人死亡。

衛生部公布這幾名新患者身分，分別為一名烏干達籍司機、一名烏干達籍醫護人員，以及一名來自剛果民主共和國的女子。目前這3人皆健在。

伊波拉疫情 疫情 非洲

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非洲疾管中心示警 另有10國面臨伊波拉疫情威脅

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