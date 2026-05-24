美軍彈藥庫存告急苦主再+1！傳美防長告知日本 戰斧交付將重大延遲

金融時報（FT）23日獨家報導，多名知情人士表示，美國國防部長赫塞斯本月稍早與日本防衛大臣小泉進次郎通話時警告，受五角大廈優先重建因美國與伊朗戰爭而嚴重消耗的武器庫存影響，原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈恐將出現重大延遲。

日本2024年首次採購射程達1600公里的戰斧飛彈，目的是強化對中國大陸的嚇阻能力，賦予日本可攻擊中國沿岸目標的「反擊能力」。這筆總額23.5億美元的軍售案，原本預計在2028年4月前分兩批接收各200枚飛彈。一名知情人士表示，華府已警告，延遲可能讓現行交付時程再增加最多兩年。

五角大廈拒絕置評。日本駐美大使館則表示，美日兩國經常進行溝通，但不願評論雙方防長討論的內容細節。

戰斧飛彈軍售案拍板之際，正值華府持續要求日本增加國防支出，如今五角大廈決定延遲交付，對日本無疑是一大打擊。不過，美軍目前正急於補充在「史詩怒火行動」中大量消耗的飛彈庫存。金融時報上月也曾報導，華府已通知包括英國與波蘭在內的數個歐洲盟友，預期向美國訂購的武器系統將出現明顯延遲。

同時，區域盟友原本就擔憂，五角大廈被迫將武器從亞洲調往中東，批評者認為，此舉削弱了美方先前宣稱「亞洲才是優先戰區」的說法。被視為美國在印太地區最重要盟友的日本，如今也面臨戰斧飛彈延遲交付，勢必將對區域安全局勢造成影響。

美國企業研究所亞洲安全專家庫柏（Zack Cooper）表示：「儘管美國政府高層一再承諾將亞洲列為優先事項，但五角大廈現在卻優先處理中東局勢。考量到彈藥生產周期漫長，即使伊朗戰爭結束，亞洲盟友與夥伴仍將持續感受到影響。」

報導指出，美國在對伊朗戰爭期間消耗大量飛彈，加上武器重新部署，特別是駐韓美軍薩德（Thaad）系統所使用的攔截彈從亞洲調往中東，加劇外界對美軍是否擁有足夠武器在台海衝突中協防台灣的憂慮。

印太安全研究所資深主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）指出，戰斧飛彈是日本提升嚇阻能力的重要核心，而日本今年更新國家安全與防衛戰略的規劃，也是建立在能如期接收這批飛彈的前提上。辰巳由紀表示，目前正在進行的戰略修訂甚至可能進一步增加戰斧飛彈採購量，如今延遲交付，將造成「相當大的複雜化」。

佳能全球戰略研究所上級研究員峯村健司則強調，戰斧飛彈極為關鍵，因為東京幾乎沒有武器能抗衡中國2000多枚、可攻擊日本目標的長程飛彈。他表示：「縮小這個『飛彈差距』，正是日本政府目前建立反擊能力的目的，而戰斧飛彈就是核心。一旦美國延遲交付戰斧飛彈，幾乎勢必會進一步削弱美日聯合對中嚇阻力。」

辰巳與峰村都表示，戰斧飛彈延遲交付將迫使日本加速國產飛彈研發與量產，包括增程版12式陸基反艦飛彈與極音速滑翔彈（Hyper Velocity Gliding Projectile）。