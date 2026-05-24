孟加拉爆麻疹疫情逾500兒童死 數十年最嚴峻

根據今天公布的官方數據，孟加拉最近爆發麻疹疫情，已造成逾500名兒童不治死亡，寫下孟國數十年來可預防疾病的最嚴重致命疫情。

首都達卡（Dhaka）各醫院設立專用病房收治病患，但已不堪重負，並嚴重缺少加護病床。

法新社報導，麻疹死亡病例仍在上升，單是過去24小時內就有13名兒童不治。根據衛生部門的數據，自3月15日以來，疫情已造成512人死亡。

孟加拉啟動大規模疫苗接種來抑制疫情。聯合國兒童基金會（UNICEF）孟加拉代表佛勞爾斯（Rana Flowers）本周表示，目前已有1800萬名兒童接受疫苗接種。

但衛生單位指出，可能還需要數個月才能完全顯現接種成效。

聯合國兒童基金會（UNICEF）20日表示，孟加拉自2024年人民起義推翻威權政府之後，疫苗接種工作就開天窗，導致大批兒童未受保護。

麻疹具有高度傳染性，能透過咳嗽和打噴嚏迅速傳播，一旦感染並無特效治療方法。