聽新聞
0:00 / 0:00
孟加拉爆麻疹疫情逾500兒童死 數十年最嚴峻
根據今天公布的官方數據，孟加拉最近爆發麻疹疫情，已造成逾500名兒童不治死亡，寫下孟國數十年來可預防疾病的最嚴重致命疫情。
首都達卡（Dhaka）各醫院設立專用病房收治病患，但已不堪重負，並嚴重缺少加護病床。
法新社報導，麻疹死亡病例仍在上升，單是過去24小時內就有13名兒童不治。根據衛生部門的數據，自3月15日以來，疫情已造成512人死亡。
孟加拉啟動大規模疫苗接種來抑制疫情。聯合國兒童基金會（UNICEF）孟加拉代表佛勞爾斯（Rana Flowers）本周表示，目前已有1800萬名兒童接受疫苗接種。
但衛生單位指出，可能還需要數個月才能完全顯現接種成效。
聯合國兒童基金會（UNICEF）20日表示，孟加拉自2024年人民起義推翻威權政府之後，疫苗接種工作就開天窗，導致大批兒童未受保護。
麻疹具有高度傳染性，能透過咳嗽和打噴嚏迅速傳播，一旦感染並無特效治療方法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。