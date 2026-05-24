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基輔遭大規模飛彈攻擊 恐還有後續空襲民眾急避難
烏克蘭軍事有關當局表示，首都基輔（Kyiv）今天遭「大規模彈道飛彈攻擊」。總統澤倫斯基先前曾警告，他們預期俄羅斯將發動大規模攻勢。
當地的法新社記者團聽到巨大爆炸聲，並目擊位在政府區附近的一棟住宅大樓因爆炸劇烈搖晃，數十名民眾在基輔市中心一處地下捷運站避難，官員呼籲大家儘速尋找掩護。
基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在通訊平台Telegram貼文表示：「首都遭遇大規模彈道飛彈攻擊，後續仍有新一波攻勢的可能，請民眾留在避難所！」
他補充，目前已知至少有4個地點受到攻擊影響，初步通報有火災及住宅建築受損。
稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾警告，俄羅斯可能在數小時內對烏克蘭發動大規模空襲，且動用的武器可能包括「榛樹」（Oreshnik）這種俄製、具備核武能力的飛彈。
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