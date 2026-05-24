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馬查多表態將角逐委內瑞拉總統 盼促成大選

中央社／ 巴拿馬市23日綜合外電報導
委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。路透
委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。路透

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天表示，她將參加一場尚未規劃舉行的選舉。

法新社報導，她在巴拿馬訪問期間表示：「我將成為候選人。」她此行正與委內瑞拉的海外僑民會面。

與此同時，在卡拉卡斯（Caracas），美軍今天進行大使館撤離演習的飛行操演，吸引好奇民眾圍觀，並以手機拍攝軍機畫面。這場極具象徵意義的演習，幾個月前根本令人難以想像。

馬查多對美國總統川普針對委內瑞拉的計畫表示有信心，她相信這些計畫將促成選舉舉行。

馬查多說：「我們只有一個目標，那就是解放我們的國家，只有一項目的：透過一場全體委內瑞拉人都能參與投票、自由且公平的總統大選，來轉型為民主國家。我們相信、信任並感謝美國政府，特別是川普總統和國務卿盧比歐（Marco Rubio），感謝目前已經取得的進展。」

巴拿馬目前保管著2024年選舉的計票單。外界普遍認為馬查多的盟友龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）已勝選，儘管前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）自行宣布勝選。國際觀察員則否定官方公布的選舉結果。

龔薩雷茲於2025年1月將這些計票單交給巴拿馬政府保管，而執政的極左派查維斯派（Chavista）陣營則拒絕承認這些文件。

馬查多將在巴拿馬訪問期間，於25日拜會巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）及國民議會。

川普曾表示，在美軍於1月3日逮捕馬杜洛後將舉行新的選舉，但目前尚未安排任何選舉。

自那時起，委內瑞拉便由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）治理，她曾是馬杜洛任內的副總統。

馬查多 委內瑞拉 巴拿馬

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