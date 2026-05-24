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非洲疾管中心示警 另有10國面臨伊波拉疫情威脅

中央社／ 阿迪斯阿貝巴23日綜合外電報導

非洲聯盟（African Union）旗下公共衛生機構今天警告，除剛果民主共和國與烏干達外，另有10個非洲國家面臨伊波拉病毒擴散風險。

法新社報導，非洲疾病管制暨預防中心（AfricaCDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）指出，「我們有10個國家面臨風險」，並點名安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞及尚比亞。

此外，紅十字會（Red Cross）今天表示，其3名志工今年3月在剛果民主共和國執勤期間，疑似感染伊波拉（Ebola）病毒後不幸身亡。

美聯社報導，在剛果民主共和國東部伊波拉疫情核心地區的一座城鎮，今天有居民攻擊並縱火焚燒當地醫療中心的一座帳篷，該處用於收治伊波拉患者。這是該地區一週內發生的第2起類似攻擊事件。

根據初步報告，這起攻擊事件並未造成傷亡，但患者在逃離火勢時四散，其中18名伊波拉病毒疑似感染者離開了醫療設施，目前下落不明。

非洲 疫情 伊波拉病毒

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