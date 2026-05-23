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美國國務卿魯比歐：伊朗有可能幾天內就接受美伊終戰協議

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國務卿魯比歐23日在新德里的駐印度大使館活動中致詞。美聯社
美國國務卿魯比歐23日在新德里的駐印度大使館活動中致詞。美聯社

訪問印度的美國國務卿魯比歐23日在新德里表示，最快當天，伊朗將有機會接受終戰協議，讓自2月底以來的中東戰爭落幕。

魯比歐在瑞典的北約（NATO）外長會議結束後轉往印度。他23日說，「有可能我們可以有要事宣布，不管是今天稍晚、明天（24日）或幾天內」。

對美伊談判，魯比歐說了2次「已達成一些進展」；他還說，「正當現在我跟各位（媒體記者）說話時，（也）正達成一些進展」。

魯比歐指出，他希望傳出「好消息」，23日可能會有、也可能沒有。

魯比歐重申，美國要求伊朗完全開放荷莫茲海峽，並將伊朗擁有的高純度濃縮鈾交出。

魯比歐強調，美國總統川普「向來偏好」藉由諸如透過談判的外交解決方式來化解問題，而「這就是我們此刻正努力的工作」。

另外，美伊談判的主要調解方巴基斯坦，派川普很欣賞的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾赴德黑蘭和伊朗國會議長卡利巴夫、外長阿拉奇及總統裴澤斯基安會面，穆尼爾23日已離開德黑蘭。

路透23日引述巴基斯坦軍方報導，相關談判在過去24小時已朝美伊達成1項最終諒解，取得「令人鼓舞且振奮人心」的進展。

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