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俄羅斯無人機襲烏克蘭東北部出殯隊伍 釀1死9傷
烏克蘭蘇米州（Sumy）州長赫里霍羅夫（Oleh Hryhorov）表示，俄羅斯無人機今天襲擊烏國東北部蘇米市郊區的一支出殯隊伍，造成1人喪命、9人受傷。
路透社報導，赫里霍羅夫沒有提供更多細節，當地媒體則指出，一架攻擊型無人機擊中一輛巴士附近的路面。
俄羅斯軍隊在烏克蘭的戰事已經持續超過4年，比蘇聯於第二次世界大戰的作戰時間還要長。
蘇米市距離俄羅斯邊界大約30公里，近年來在俄烏戰爭期間經常遭受俄軍飛彈和無人機攻擊。
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