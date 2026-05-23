俄羅斯無人機襲烏克蘭東北部出殯隊伍 釀1死9傷

受到川習會震撼的不僅是台灣政府，還有日本。首相高市早苗延續政治導師安倍晉三「台灣有事就是日本有事」路線，曾在國會稱台海衝突可能構成日本「存立危機事態」。川習會一落幕，就傳出今年底前完成修訂的「安保3文件」將不會處理「不擁有、不製造、不引進」的「非核3原則」。輕描淡寫地表述選在這麼敏感的時機出現，顯示日本積極蹚台海這攤渾水的姿態已經改變，轉為極力維持安全距離，以免自己被拖下水……

2026-05-23 08:01