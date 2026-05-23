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俄羅斯控烏克蘭無人機襲學生宿舍 增至10死48傷

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯地方官員今天聲稱，在俄國掌控的烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區，烏軍無人機襲擊當地一所學校的學生宿舍，死亡數已經從6人增加至10人。

路透社報導，俄羅斯昨天指控烏克蘭蓄意發動無人機攻勢，鎖定地點位於斯塔羅別爾斯克鎮（Starobilsk），俄國總統普丁（Vladimir Putin）已下令軍方準備報復方案。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，俄國在盧甘斯克地區的行政長官帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）表示，烏軍襲擊造成10人殞命、48人受傷，還有11人下落不明，救援工作仍持續進行。

烏克蘭軍方則否認俄羅斯指控，還說烏軍是攻擊盧甘斯克的一個無人機指揮單位，基輔當局遵守著國際人道法。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

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