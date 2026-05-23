中國大陸漁船阿根廷外海活動 引發濫捕、間諜活動疑慮

多年來中國的漁船持續前往阿根廷外海捕撈漁獲，動輒數百艘的龐大船隊引發外界對中國漁船過度捕撈，以及潛在間諜活動的疑慮。

路透社報導，今年1月南半球一個溫暖的夜晚，阿根廷海岸巡防隊一艘艦艇的無線電，接收到附近漁船傳來的中文廣播。

每年約有200艘中國漁船在阿根廷海域附近停留數月，主要捕撈供應中國這個全球最大魷魚市場的漁獲。

中國船隊的規模過去10年來成長近50%。阿根廷當局加強監控力道，以確保中國漁船不會進入阿根廷專屬經濟海域（EEZ）進行捕撈。

路透社訪問了阿根廷與美國多名現任及前任官員，他們在訪談中透露對中國漁船在阿根廷外海濫捕，以及從事蒐集情報間諜活動的擔憂和疑慮。

中國外交部在回應路透社的聲明中表示，針對捕魚船隊涉嫌蒐集情報的懷疑「純屬無端揣測，毫無事實根據」。

美國已協助阿根廷加強海域巡邏以防範非法捕撈，包括批准其採購美製P-3C獵戶座（P-3C Orion）海上巡邏機。

阿根廷前國防部副部長葛瑞（Marcelo Rozas Garay）指出，布宜諾斯艾利斯當局曾懷疑部分中國漁船配備了與捕魚活動不相符的天線。

他說：「我們認為他們實際上是在蒐集情報或截聽通訊。」但他未提供關於天線的相關細節。

阿根廷前國防部國際事務官員巴塔萊梅（JuanBattaleme）透露，布宜諾斯艾利斯與華府也曾討論過，阿根廷觀測到中國船隻的移動方式顯示，它們可能正在繪製大陸棚地圖以探勘海底資源。

然而，根據國際法，只有阿根廷能在其大陸棚探勘與開發資源。

其中一名因談論敏感事務而要求匿名的前美國官員表示，華府擔憂中國正利用其船隊建立區域勢力，測試阿根廷控制南大西洋海域的能力，該海域是通往南極洲與其他關鍵水道的通道。

巴塔萊梅透露，阿根廷官員發現可能的海底地圖測繪活動時曾通知北京，但他未提供相關事件細節。

巴塔萊梅表示，中國官員在答覆船隻改變航線的原因時「含糊其辭」。

總部設於倫敦的全球智庫「海外發展研究所」（Overseas Development Institute，ODI ）曾指出，中國遠洋捕撈漁船數量超過1萬6000艘。北京政府則於2023年表示該國遠洋船隊約2500艘。

美國的非營利組織「海洋保育組織」（Oceana）去年指出，全球所有可見的捕魚活動中，約有半數與中國有關。

中國漁船在全球範圍擴張，很大程度上是在對自身沿海水域進行過度捕撈並導致魚類資源枯竭之後發生的。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam Schoolof International Studies）安全事務學者許瑞麟（CollinKoh）指出，在南海，這些船隊包括海上民兵船，其成員雖然是全職漁民，但也可以被徵召支援安全任務。

前美國總統拜登政府時期任職五角大廈的尼爾森（Jana Nelson）指出，研究阿根廷外海中國漁船活動的美國官員曾「懷疑…這些漁船是否在中國的情報蒐集任務中扮演了某種角色」。

中國漁船船隊的位置靠近戰略水域：美國航艦偶爾會通過的麥哲倫海峽（Strait of Magellan），該海峽連接大西洋與太平洋，是巴拿馬運河之外的另一選擇。

儘管阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與川普關係友好，過去也曾發表過阿根廷海域正遭「非法漁民入侵」的言論，但他的政府在論及外國船隊時仍避免直接點名中國。

巴塔萊梅指出，與華府不同，阿根廷與中國並無戰略對抗關係。

中國採購黃豆和牛肉等阿根廷主要出口農產品，3月份是阿根廷第2大貿易夥伴。北京也是布宜諾斯艾利斯的主要投資者，其中包括從鋰礦到再生能源以及基礎建設等投資。

儘管如此，巴塔萊梅指出，瞭解中國是否利用漁船船隊蒐集情報符合阿根廷的利益。他表示：「因此從這點來看，北美（美國）的利益與我們的利益是一致的。」

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任波林（Gregory Poling）表示，未發現有任何證據顯示中國在拉丁美洲附近海域的船隊，存在系統性的民兵活動。