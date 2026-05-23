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玻利維亞反政府示威再起 要求總統下台聲浪不斷

中央社／ 拉巴斯23日綜合外電報導

玻利維亞鎮暴警察昨天再度在首都拉巴斯（La Paz）與反政府示威者爆發衝突，這是一週內的第二次。工會原住民族團體持續要求總統巴斯下台。

法新社報導，儘管巴斯（Rodrigo Paz）承諾會回應勞工團體和原住民社群的不滿，但要求這位與商界友好的保守派總統辭職的聲浪始終不斷。

巴斯6個月前上任時，玻利維亞正陷入1980年代以來最嚴重的經濟危機，面臨燃料與外匯極度短缺，以及通膨失控，4月的年通膨率高達14%。

為了替不斷流失的外匯存底止損，巴斯下令取消已實施20年的燃料補貼，但他至今仍無法穩定燃料供應。

由農民、勞工、礦工、運輸業者和教師組成的示威群眾拉癱瘓拉巴斯的交通，高喊：「他就該下台，該死！」

來自南部礦業重鎮奧魯洛（Oruro）、現年50歲的示威者阿帕薩（Melina Apaza）告訴法新社：「他上任6個月，連最基本的問題都還解決不了……現在我們甚至得在買肉和買牛奶之間做選擇。」

示威群眾向鎮暴警察投擲棍棒與石塊，警方則連續發射催淚瓦斯，阻止他們接近政府機關前的廣場。

巴斯藉由撤換不受歡迎的勞動部長，並承諾讓礦工及其他抗議團體在政策制定中擁有更多發言權，試圖平息怒火。然而，這些示好似乎未能奏效。

工會在5月初就已發起行動，要求加薪、改善燃料供應及維持經濟穩定。但隨著時間過去，抗爭規模如滾雪球般擴大為全面性的動亂，並出現要求美國支持的巴斯下台的激烈呼聲。

原住民 玻利維亞 工會

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