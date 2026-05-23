美中靠攏 日急拉攏南韓補印太戰略縱深

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在上周會談後，發表美中同意構建「建設性戰略穩定關係」。東京大學國際政治教授佐橋亮對路透分析，美中關係將持續良好狀態，在這樣的局面下，日本將被迫處於艱難的處境。他說，「日本幾乎無法影響美中關係，無論美中關係良好或對立，日本都只能採取雙重避險策略」。

日本前外務省主任分析官佐藤優在朝日新聞撰文，指對於習近平關於台灣問題的發言，川普似無激烈的反對，這代表在台灣問題上，美中雙方雖有歧見，應也會避免兩國關係走向決定性的惡化。他認為，對日本而言，有必要考量這次美中首腦會談帶來的結構性變化，進而重新調整對中政策。

在高市上任後，建立大陸以外的供應鏈、能源備援與安全合作網絡。加拿大總理三月訪日，雙方同意把兩國關係升格到「全面性戰略夥伴關係」，成立經濟安全保障對話；五月與澳洲總理艾班尼斯會談，澳洲成為日本在關鍵礦物、能源與防衛合作上的核心夥伴。

值得關注的是，日韓關係回溫，高市近日回訪南韓，與韓總統李在明會談，推動安全保障對話升級。顯示高市政府外交主軸，是把日美同盟當基礎，強化與南韓、澳洲、加拿大、越南等雙邊合作，近日還將拉高與菲律賓的外交關係至「全面戰略夥伴關係」，補強日本在印太地區的戰略縱深。

另一方面，日本官方也試圖與大陸官員見面溝通日中關係。日本經產大臣赤澤亮正出席廿一日起在江蘇省蘇州市召開的ＡＰＥＣ貿易部長會議。赤澤廿二日說，若有機會見面，希望和中國商務部長王文濤談各種話題。赤澤是自去年十一月日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發軒然大波以來，第二位訪中的高市內閣閣員。

日媒報導說，在高市的台灣有事言論後，日中的政治人物與經濟界交流陷入中斷，在兩國關係驟降下，赤澤能否藉機和王文濤進行非正式接觸備受各界矚目。

至於日本駐華大使金杉憲治說要盡力促成日中領袖在十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）舉行會談，日本政府內部對此都抱持悲觀。