古巴情勢發展之一 美可能複製馬杜洛模式

英國廣播公司（ＢＢＣ）廿一日引述專家學者報導，在美國司法部廿日起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚（下稱勞爾）後，古巴情勢可能有三種發展。

其一，美國可能複製一月抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛的模式，入侵古巴抓捕勞爾，將他押往美國受審；其二，美國可能尋求古巴領導高層更迭，讓哈瓦那大致維持原狀，但改由較願與川普政府談判的人接手；其三，古巴可能在能源、糧食和經濟壓力下崩潰。

美國智庫「拉美華府辦公室」（ＷＯＬＡ）專家艾薩克森說，從軍事角度來看，抓捕勞爾並非不可行，他雖因為在古巴的象徵性地位而獲嚴密保護，但美方仍有能力執行。不過，他已卸任多年，即使他在美國司法下受審，對古巴權力結構的實際衝擊可能有限。

美國喬治城大學教授希福特則提到，美國其實並不樂見古巴陷入失控和動盪，因此更可能在古巴尋找一個能與川普政府打交道的新治理架構，而非推翻整個政權。但古巴目前並沒有像委內瑞拉代理總統羅德里格斯般明顯的接班人選。

另一個可能性是，古巴還沒等到外力促使哈瓦那政權輪替，就先遭經濟危機壓垮。不過，古巴經濟雖持續惡化，國家機器、尤其維安部門仍持續運作，「崩潰的是經濟，未必是國家」。而一旦古巴失控，恐引發大規模難民潮，逃往美國佛州或墨西哥。