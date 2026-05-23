美國聲稱 古巴靠攏中俄 對美構成國安威脅

古巴裔美國國務卿魯比歐廿一日在古裔人口眾多的佛州邁阿密說，古巴經濟制度行不通，「已經崩潰」，在其現行政治體制下無法修復。法新社同日報導說，他這番話代表美國正力圖改變古巴的共產體制。

魯比歐還說，「多年來他們一貫採取拖延策略，等待我們改變立場；但他們無法再靠拖延或等待來撐下去。我們（對當前古巴情勢）非常認真，也非常專注」。

魯比歐並指稱，美國「一向偏好外交解決」，但總統川普仍有其他手段來因應其認定的威脅。

魯比歐聲稱，古巴已初步接受美國所提的一億美元（約台幣卅一點八億元）援助方案，美方視之為推動古巴改革的誘因；但尚不清楚川普政府是否願接受古巴提出的條件，美方堅持必須繞過長期主導古巴經濟的軍方企業體系。

上述發言是魯比歐啟程赴瑞典出席「北約」（ＮＡＴＯ）外長會議前夕所說。他直言，儘管美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫十四日赴哈瓦那和古巴內政部長及情報部門負責人會談，美國國務院與哈瓦那也有溝通管道，「然而，我還沒看到有什麼進展。歸根結柢，最終的決定權還是在他們手中」，而目前看來，美古藉由談判方式達成協議的可能性不高。

魯比歐廿一日聲明，在美國境內逮捕古巴軍方「企業管理集團」（ＧＡＥＳＡ）執行總裁的姊妹莫瑞拉。美國司法部廿日起訴九十四歲古巴前總統勞爾．卡斯楚，作為持續施壓哈瓦那的一環。早在魯比歐擔任國會議員期間，就屢屢嚴詞抨擊哈瓦那。

魯比歐指控距美國僅九十英里（約一四五公里）的古巴是「失敗國家」，並陷入嚴重的經濟危機。他也指控古巴一直對美國構成國安威脅，尤其哈瓦那和俄羅斯及中國大陸在武器及情蒐上的合作愈來愈密切。

對美國司法部起訴勞爾．卡斯楚，古巴總統狄亞士─卡奈廿一日則在社媒寫道，古巴人民不會容許對這位該國歷史及民族英雄的侮辱。古巴外長羅德里格斯同日也在社媒發文呼應，批評在魯比歐策畫下，川普政府加大封鎖力道，才是古巴經濟發展的主要障礙。