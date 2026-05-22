會有互動？日本經產大臣出席APEC會議 稱想和陸商務部長王文濤談各種議題

中國大陸是年度亞太經合會（APEC）東道主，日本派經濟產業大臣赤澤亮正自21至23日訪中，出席在江蘇省蘇州市召開的APEC貿易部長會議。赤澤22日說，若有機會見面，希望和中國商務部長王文濤談各種話題。

東京放送電視台（TBS）等日媒22日報導，日方派赤澤及外務副大臣堀井巖等高官出席上述會議。赤澤是自去年11月日本首相高市早苗在眾議院的「台灣有事」發言引發軒然大波以來，第二位訪中的高市內閣閣員。

上述部長會議22、23日召開，討論貿易及供應鏈等經濟領域與人工智慧（AI）等數位領域課題和如何改革世貿組織（WTO）。年度APEC領袖會議則將於11月在廣東省深圳市舉行。

赤澤22日在開議前指稱，「由於中國是今年APEC輪值主席，（我）要（跟他）交談是理所當然」。

日媒報導說，在高市的台灣有事言論後，日中的政治人物與經濟界交流陷入中斷，在兩國關係驟降下，赤澤能否藉機和王文濤進行非正式接觸備受各界矚目。