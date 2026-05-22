北約內部矛盾 瑞典電視台：北歐共組軍隊可能性浮現

北約外長會議今天在瑞典赫爾辛堡召開，由於美國對北約的質疑態度加上欲控制格陵蘭，造成北約內部的不確定性，歐盟國家對增加國防預算做法也不一致；瑞典電視台分析，北歐4個鄰近俄羅斯的國家可能會選擇打破國界限制，組成北歐共同軍隊因應俄國威脅。

22日在瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）召開的北約（NATO）外長會議是瑞典2024年加入北約之後，首度舉辦的北約大型會議，受到國內各界關注。

會議前夕，瑞典、丹麥、挪威、芬蘭4國公共電視共同製作北約相關節目，邀請4國部長、學者專家共同討論北歐在北約的架構之下對各個相關議題的看法。

受邀來賓包括瑞典國防部長約松（Pål Jonson）、曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、丹麥代理外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）以及芬蘭的北歐合作部長阿德勒克羅伊茨（Anders Adlercreutz），以及4國軍事、政治學者、記者、在野黨政治人物等。

來賓從不同角度討論「美國是否依舊為盟友」、「歐洲是否應該成立自己的防衛組織」、「歐盟在安全防衛中扮演的角色」、「對核武嚇阻的態度」等議題。

節目中，來自4國公共電視的主持人與每位受邀者都使用自己的語言發問、回答，雖然說著4種不同的語言，在不同議題上，固然有因為各國歷史與專業背景出現的不同意見，但在大方向上，4國政府對於美國、北約、安全防禦的立場可以說相當一致。

史托騰柏格表示，強大的北約對美國有益，美國國會也支持北約，無論如何，北約各國應該繼續增加軍事力量，這樣美國才有可能更願意支持，且若美國選擇不支持的話也會有足夠的能力自衛。

拉斯穆森表示同意，他認為美國多年來對北約歐洲成員增武的要求不過分，美國為想取得格陵蘭威脅丹麥，這當然是不可接受的，丹麥理解美國的國安疑慮，三方透過對話合作，依舊是盟友，但當然不是「世上最好的朋友」。

他說，丹麥願意在合理範圍跟北約合作，增加北極地區安全，事實上也進行了聯合軍演。

瑞典電視台（SVT）安全議題記者葛蘭隆（Johan Granlund）在節目後分析，美國在歐洲減少軍力是可預料的趨勢，歐洲國家必須增加軍事預算，目前北歐國家往目標GDP的5%前進，但西班牙、葡萄牙、比利時等國希望可以透過成立歐盟軍隊來達到美國要求。

葛蘭隆表示，北歐國家並不支持這項提議，節目討論中可看到4國立場幾乎一致，這展現了北歐安全政治的優勢。

他認為，若想要快速的增加北歐區域安全需要各國理念相似，面對俄國共同威脅。透過建立更深的安全政治合作，國防資源就能更有效且全面地被利用。

他說，瑞典與芬蘭的軍機和部隊在北極地區不分國界共同演習，也共享情勢分析，北部的北歐軍隊已經不受國界限制更緊密結盟；集結北歐各國部隊並成立一個北歐共同軍隊，可以在美國快速從歐洲撤軍的狀況下，快速且有效率地建立自我防禦。