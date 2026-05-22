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日韓元首會晤談靈異？高市早苗曝官邸鬧鬼「每晚傳怪聲」 李在明反映曝光

香港01／ 撰文／成依華
日本首相高市早苗(左)19日在南韓安東與南韓總統李在明合影，照片中她戴著李在明贈送的眼鏡。(路透)
日本首相高市早苗(左)19日在南韓安東與南韓總統李在明合影，照片中她戴著李在明贈送的眼鏡。(路透)

日本首相高市早苗5月19日至20日訪問南韓，會晤南韓總統李在明，一段兩人散步時閒談的影片熱傳，片中高市早苗向李在明講述日本首相官邸的鬧鬼傳聞，還稱「每晚都會聽到奇怪聲音」。

綜合影片與日媒報導，高市早苗與李在明當時在前往晚宴途中，天色昏暗，高市早苗說道「在日本，鬼魂通常在晚上出現......我居住的首相官邸就以鬧鬼聞名。」

她並談到過去有首相在官邸被殺，據外媒指，高市早苗所指似乎是日本第29任首相犬養毅1932年5月遭海軍軍人暗殺一事。

高市早苗之後更指「每天晚上都會聽到奇怪聲音」，她同時稱「不過我想可能是因為那棟樓比較老舊......」。

李在明則回答表示「喜歡這種在南韓逛街時聽不到的故事。」

日媒報導，對話中的日文翻譯也曾提到前首相「森喜朗」的名字，據指森喜朗是其中一位「遇鬼」之人。

2005年4月，自民黨眾議員岩屋武曾發文分享指，森喜朗曾在官邸睡覺時，聽到有「軍靴踏步走近、停在門前」的聲音，他大喊「誰在那兒！」，但開門發現沒有人，詢問秘書得悉沒有任何人進出，令他感寒意襲上心頭。

在這次訪韓行程中，高市早苗19日訪問李在明的故鄉安東市，兩人並舉行會談。

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文章授權轉載自《香港01》

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