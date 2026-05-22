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南韓地方選舉6月3日登場 國民力量能否守住「鐵票倉」受矚

中央社／ 首爾22日專電
韓國地方選舉及國會議員補選將在6月3日登場。示意圖／ingimage
韓國地方選舉及國會議員補選將在6月3日登場。示意圖／ingimage

韓國地方選舉及國會議員補選將在6月3日登場，政治評論家金俊逸表示，保守派國民力量只剩強硬支持層，這次選戰落敗顯而易見；趙甲濟則點出，國民力量能否守住鐵票倉大邱是重點。

韓國地方選舉即將到來，現在各地充滿了選舉標語、造勢車輛，政治評論家趙甲濟、金俊逸今天受邀至首爾外媒協會，分析本次地方選舉。

金俊逸表示，韓國保守派（目前為在野黨國民力量）長期以來一直是韓國社會主流，自1970年代以來長期執政並主導韓國社會，不過從朴槿惠任內發生世越號、親信干政事件，以及尹錫悅在2024年宣布緊急戒嚴令，是讓人確認「保守政黨已不再有能力」的過程。

金俊逸批評，「過去韓國社會有一種印象，保守派雖然腐敗但有能力；進步派雖然清廉但無能，但現在保守派已經變成既腐敗又無能。」金俊逸直言，保守陣營還認為自己仍是韓國社會主流，但事實上已非如此。

金俊逸分析，國民力量黨如今只剩下非常強硬的支持層，「如果保守派繼續維持現狀，恐怕只能長期停留在少數政黨的位置。」金俊逸也指出，這次國民力量在地方選舉整體成績上落敗，幾乎已是顯而易見的事。

目前國民力量只靠著地域主義支撐，像是大邱、釜山、蔚山等地，不過這些區域也已有很多票流向共同民主黨。金俊逸說：「若這次選舉慘敗，國民力量黨內部勢必會爆發路線鬥爭。」

趙甲濟則認為，這次地方選舉關鍵選票是握在「常識性保守派」手中，現在因為受到共同民主黨有「政權獨走」現象的刺激，開始出現積極參與投票的動向，因此最近很多地方都出現了激烈拉鋸戰。

趙甲濟點出，若「常識性保守派」真的走進投票所，目前最受矚目的2個選區，分別為首爾市長（共同民主黨鄭愿伍／國民力量吳世勳），以及前國民力量黨代表韓東勳參選的議員補選釜山北甲選區。

另外，雖然大邱是國民力量的鐵票倉，不過趙甲濟指出，國民力量推出了曾涉嫌妨礙戒嚴令解除的秋慶鎬作為候選人，民主黨則推出前國務總理金富謙參選，「我認為大邱市民現在對於該如何選擇，正陷入相當大的苦惱。」

大邱 尹錫悅 韓國

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